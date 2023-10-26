Talu çifti hakkında soruşturma: Yurt dışı çıkış yasağı getirildi

100 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla gündeme gelen Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Talu çifti hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Var Böyle Tipler' sosyal medya hesabıyla tanınan Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkındaki 100 milyon TL'lik dolandırıcılık iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun reklam bütçesine yatırım yapanlara yüksek kâr vaat ederek çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilmişti. Talu çiftinin 100 milyon liralık dolandırıcılığın ardından yurt dışına kaçtığı da öne sürüldü.

Talu çifti tarafından dolandırıldığını söyleyenler ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek şikayette bulundu. Şikayetler üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Talu çiftiyle ilgili şikayet dilekçeleri adliyeye gelmeye devam ediyor.

Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı yurt dışı çıkış yasağı talep etti. Talebi değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği Talu Çifti hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verdi.