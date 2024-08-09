Tam AKP’ye göre birincilik!

Ekonomi Servisi

Türkiye temmuz ayında son yılın en yüksek enflasyonunu geçirdi. Merkez Bankası yüzde 38 yılsonu enflasyon değişikliğinde tahmine gitmedi. Buna karşın Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü’nün (OECD) açıkladığı haziran ayına ilişkin TÜFE enflasyonu ve enerji enflasyonu raporlarında Türkiye zirvede yer aldı. Türkiye kendisine en yakın ülkeye Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) 64,4, enerji enflasyonunda ise 71,5 puan fark attı.

TÜFE ile ölçülen yıllık enflasyon OECD ortalamasına göre mayıs ayındaki yüzde 5,9'dan haziranda yüzde 5,6'ya geriledi. En düşük yıllık enflasyon yüzde sıfır ile Kosta Rika’da oldu. Türkiye ise yüzde 71,6 ile zirvede yer aldı. OECD ortalamasının üstünde yer alan 3 ülkeden biri olan Türkiye’yi Kolombiya ile İzlanda takip etti. Kolombiya’da yüzde 7,2, İzlanda’da yüzde 5,8 oranında enflasyon ortaya çıktı. Son üçte Kosta Rika’yla birlikte yer alan İtalya’da yıllık enflasyon yüzde 0,8, Litvanya’da ise yüzde 0,7 oldu.

Türkiye dışarıda bırakıldığında OECD enflasyonu, yüzde 2,9'a düşüyor. Enflasyon, 38 OECD ülkesinin 24'ünde düştü ve dokuz ülkede yüzde 2’nin altında kaldı.

Elektrik, gaz ve diğer yakıtların yıllık değişimini gösteren enerji enflasyonunun OECD ortalaması ise yüzde mayıs ayındaki yüzde 2,5'ten haziran ayında yüzde 2,3'e geriledi. OECD ülkeleri arasında önemli farklılıklar kaydedilmeye devam etti: Haziran ayında enerji fiyatları Türkiye, Kolombiya, Belçika, Şili ve Danimarka'da yıllık bazda yüzde 10 veya daha fazla artarken Birleşik Krallık, İsveç, Litvanya ve Norveç'te yıllık bazda yüzde 10'dan fazla düştü. Türkiye’nin enerji enflasyonu yüzde 89,8 olurken onu yüzde 18,3’le Kolombiya, yüzde 15,1’le Belçika takip etti. Son üç sırada ise Litvanya, İsveç ve Birleşik Krallık yer aldı.