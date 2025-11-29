TAM ALTIN BUGÜN KAÇ LİRA? 29 Kasım 2025 Güncel altın fiyatları

Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, özellikle Tam Altın 2025 fiyatları ve Cumhuriyet Altını kaç lira oldu? gibi sorularla son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki tam altın bugün ne kadar, çeyrek altına göre avantajı ne, Cumhuriyet altınıyla arasındaki fark nedir? İşte 29 Kasım 2025 tarihli güncel fiyatlar ve tam altın hakkında merak edilen tüm detaylar.

TAM ALTIN FİYATI 29 KASIM EKİM 2025: BUGÜN KAÇ LİRA?

Bugün tam altın alış fiyatı 36.806,13 TL, satış fiyatı ise 37.611,26 TL olarak kaydedildi. Bu da tam altının yatırımcılar için hala güçlü bir tercih olduğunu gösteriyor. Tam altın satış fiyatı piyasalardaki hareketlilik nedeniyle gün içinde anlık olarak değişebiliyor.

Tam Altın Kaç Gramdır? Kaç Ayardır?

Tam altın kaç gram? sorusunun yanıtı 7,016 gramdır. 22 ayar olarak üretilen tam altın, hem yatırım hem de düğünlerde takı amaçlı en çok tercih edilen ürünlerden biridir. Ayrıca Tam altın gramı fiyat hesaplamalarında önemli bir kriterdir.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? TAM ALTINDAN FARKI NE?

Bugün Cumhuriyet altını ne kadar 2025 sorusunun yanıtı ise alışta 38.485,16 TL, satışta 39.066,80 TL şeklindedir. Cumhuriyet altını, tam altına göre daha yüksek fiyattan işlem görür çünkü üzerinde resmi baskı bulunur ve 22 ayar olup 7,216 gram ağırlığındadır. Bu nedenle hem devlet damgalı olması hem de gram farkı sebebiyle tam altına göre biraz daha değerlidir.

Cumhuriyet Altını Kaç Gram ve Kaç Çeyrek Eder?

Cumhuriyet Altını kaç gram? sorusunun yanıtı 7,216 gramdır. Cumhuriyet Altını kaç çeyrek eder? diye soranlar için ise yaklaşık 4 çeyrek altına eşittir. Ayrıca Cumhuriyet altını kaç ayar sorusunun cevabı da 22 ayardır.

DİĞER ALTIN TÜRLERİYLE GÜNCEL FİYAT KARŞILAŞTIRMASI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Oranı Gram Altın 5.760,93 5.771,23 %1,67 Çeyrek Altın 9.201,53 9.431,57 %1,62 Yarım Altın 18.403,06 18.863,14 %1,62 Tam Altın 36.806,13 37.611,26 %1,62 Cumhuriyet Altını 38.485,16 39.066,80 %0,46 Ata Altın 38.526,98 39.372,00 %1,18

Tablodan da görüldüğü gibi, Cumhuriyet altını tam altına göre hem daha ağır hem de daha yüksek satış değerine sahip. Bu farkın temel nedeni, Cumhuriyet altınının darphane basımı olması ve koleksiyon değeri taşımasıdır.

Tam Altın kaç gram?

Tam altın 7,016 gram ağırlığındadır.

Cumhuriyet Altını kaç gram?

Cumhuriyet altını 7,216 gramdır.

Cumhuriyet Altını kaç çeyrek eder?

Yaklaşık 4 çeyrek altına eşittir.

Tam Altın bugün ne kadar?

Bugünkü tam altın satış fiyatı 37.611,26 TL’dir.

Cumhuriyet Altını ne kadar bugün?

Cumhuriyet altını bugün satışta 39.066,80 TL’den işlem görüyor.

Tam Altın ve Cumhuriyet Altını arasındaki fark nedir?

Cumhuriyet altını tam altından gram olarak daha ağırdır (7,216 gr), darphane basımıdır ve fiyatı daha yüksektir.

Yatırım veya takı amaçlı altın almayı düşünenler için tam altın daha uygun fiyatıyla dikkat çekerken, Cumhuriyet altını ise devlet damgası, gram farkı ve güvenilirliği nedeniyle bir adım öne çıkıyor. Ancak her iki altın türü de 2025 yılında en güvenli yatırım araçları arasında yer almayı sürdürüyor.