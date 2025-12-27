Tam Altın Kaç Lira? (27 Aralık 2025 Cumartesi Güncel Fiyat)

Altın piyasasında hareketlilik sürerken yatırımcıların merak ettiği “Tam altın bugün ne kadar?” sorusu günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. 27 Aralık 2025 Cumartesi günü tam altın fiyatları yukarı yönlü hareket ederken, alış – satış fiyatları ve değişim oranı dikkat çekiyor. İşte tam altın fiyatı ile ilgili en güncel rakamlar ve detaylar…

27 ARALIK 2025 TAM ALTIN FİYATI

Çeşit Alış Satış Değişim Son Güncelleme Tam Altın 40.346,77 TL 41.150,56 TL %1,00 17:02

Tam altın, güncel verilere göre 40.346,77 TL alış ve 41.150,56 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Yüzde %1,00 oranındaki yükseliş ise dikkat çekici bir değer artışı olarak öne çıkıyor.

TAM ALTIN NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Tam altın, Türkiye’de yatırımcıların sıkça tercih ettiği değerli altın türleri arasında yer alıyor. Hem uzun vadeli yatırım aracı olarak görülmesi hem de ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olması tam altının önemini artırıyor.

TAM ALTIN PİYASASINDA ÖNE ÇIKANLAR

Satış fiyatı 41.150,56 TL seviyesinde

Alış fiyatı 40.346,77 TL olarak işlem görüyor

%1,00 oranında yükseliş kaydedildi

Altın yatırımcıları piyasayı yakından takip ediyor

Tam altın fiyatı gün içinde değişir mi?

Evet, piyasaya bağlı olarak tam altın fiyatları gün içinde dalgalanma gösterebilir. Güncellemeler anlık olarak yapılır. Son veri 17:02 itibarıyla kaydedilmiştir.

27 Aralık 2025 Cumartesi günü tam altın fiyatları yükseliş eğilimini sürdürüyor. 41.150,56 TL satış seviyesine ulaşan tam altın, yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Güncel tam altın fiyatlarını düzenli takip etmek, doğru yatırım kararı için büyük önem taşıyor.