Tam Altın nedir? Tam Altın ile Cumhuriyet Altını arasındaki farklar nelerdir?

Altın çeşitleri arasında özellikle tam altın ve Cumhuriyet altını sık sık karıştıran iki altın türüdür. Peki tam altın nedir, Cumhuriyet altını ile arasındaki farklar nelerdir? Bu makalede, tam altın özellikleri, tam altın ağırlığı, fiyatı ve diğer altın türleri ile farklarını detaylı bir şekilde ele alıyoruz:

TAM ALTIN NEDİR?

Tam altın, halk arasında “ziynet altını” olarak da bilinen, 22 ayar ve 7.016 gram ağırlığında bir altın türüdür. Türkiye’de tam altın genellikle düğünlerde ve özel günlerde takı amacıyla tercih edilir. Tam altın, Darphane tarafından basılır ve üzerinde basım yılı bulunur.

TAM ALTININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Tam altın 22 ayar ve 7.016 gramdır. 30 mm çapında olan tam altın genellikle hediyelik amaçla alınır.

CUMHURİYET ALTINI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Cumhuriyet altını, özellikle yatırımcılar için daha düzenli ve standart bir yapıya sahiptir. 22 ayar ve 7.016 net gramı bulunur. Üzerinde Atatürk portresi ve T.C. ibaresi bulunan Cumhuriyet altını, genellikle yatırım amacıyla alınır. Cumhuriyet altını, daha standart bir formda basıldığı için alış-satış fiyat farkı daha azdır. Cumhuriyet altını, tam altına göre daha hızlı bozdurulabilen bir altındır.

TAM ALTINLA CUMHURİYET ALTINI AYNI MIDIR?

Tam altın ve cumhuriyet altınının net ağırlığı 7.016 gramdır. Buna karşın, Cumhuriyet altınının brüt ağırlığı, kenar kalınlığı nedeniyle 7.216 grama ulaşır.

TAM ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Altınların mutlaka resmi Darphane damgalı olduğundan emin olunmalı.

olduğundan emin olunmalı. Altının 22 ayar olduğunu kontrol edin.

Cumhuriyet altını, işlem maliyeti daha düşük olduğundan yatırım için daha uygundur.

Likidite açısından Cumhuriyet altını daha hızlı nakde çevrilebilir.

CUMHURİYET ALTINI MI, TAM ALTIN MI ALINMALI?

Yatırım için Cumhuriyet altını, hediye için tam altın tercih edilir.

CUMHURİYET ALTINI DAHA MI DEĞERLİDİR?

Standart üretimi ve likiditesi nedeniyle Cumhuriyet altını yatırım açısından avantajlıdır.

TAM ALTIN İLE CUMHURİYET ALTINI AYNI AYARDA MI?

Her ikisi de 22 ayar altındır.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NASIL BELİRLENİR?

Altının güncel ons fiyatı ve döviz kuru üzerinden hesaplanır.

TAM ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Gramı aynı olmasına rağmen Tam Altın ile Cumhuriyet Altını fiyatları farklıdır. Örneğin, 17 Aralık 2024 itibariyle tam altının satış fiyatı 19.633 lira, Cumhuriyet Altını'nın satış fiyatı ise 19.635 liradır. Buna karşın, alış fiyatına baktığımızda tam altının alış fiyatı 19.265 lira, Cumhuriyet Altını'nın alış fiyatı ise 19.353 liradır. Böylece, Cumhuriyet Altını'nın Tam Altın'a göre yatırım amaçlı olarak daha doğru bir araç olduğu söylenebilir.