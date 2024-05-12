"Tam bağımsız ülke için yürüyelim"

HABER MERKEZİ

SOL Parti’nin ülke genelinde başlattığı bağımsızlık yürüyüşlerinin ilk ayağı bugün Taksim Meydanı’ndaki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünden saat 15:00’da başlayacak ve Dolmabahçe’de sona erecek.

Yürüyüşe ilişkin partinin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan çağrıda, ‘‘Bölgemizde ve ülkemizde emperyalizme dur demek için yürüyelim’’ ifadelerine yer verildi.

Yürüyüş hakkında açıklamalarda bulunan SOL Parti MYK üyesi Deniz Demirdöğen, “Emperyalizm uyguladığı vahşi sömürü politikaları ile tüm dünyayı açlığa, sefalete, savaşa, bir yok oluşa sürüklemektedir. Tüm dünyadaki yerli işbirlikçi iktidarlarla, ekonomik, askeri, siyasi bağımlılık ilişkileri ile ezilen halkları sömürmektedirler. Soğuk savaş ile birlikte 1950’lerden bugüne karşı devrimle birlikte gelen emperyalist sömürü AKP iktidarı ile birlikte daha da derinleşmiştir. 20 yılı aşkın iktidarı boyunca emperyalizmin savaş örgütü NATO’nun emrinde Ortadoğu’da savaş politikalarının parçası olunmuş; ülkemizin yer altı, yer üstü tüm zenginlikleri, fabrikaları, dereleri ve toprakları emperyalist tekellere peşkeş çekilmiş; IMF ve Dünya Bankası politikaları yürütülerek ekonomik bağımlılık perçinlenmiştir” dedi.

SOL Parti MYK üyesi Deniz Demirdöğen

"DAYANIŞMA ÇAĞRIMIZ"

“Tüm bu emperyalistlere ve onun yerli işbirlikçilerine karşı, ülkemizin bağımsızlıktan yana, aydınlıktan yana yurtseverleri, devrimcileri, onurlu insanları vardır” ifadelerini kullanan Demirdöğen şöyle konuştu: “Denizler’den Mahirler’e, 6’ncı Filo’yu denize döken bir geleneği vardır. Tüm halkımızı, Taksim’den Dolmabahçe’ye gerçekleştireceğimiz “Bağımsızlık Yürüyüşü” ile emperyalizme ve işbirlikçisi iktidara karşın “Tam Bağımsız Türkiye” şiarını yükseltmeye çağırıyoruz.”