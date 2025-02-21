Tam da şimdi Stirner zamanı

Deniz KÜÇÜKÖZDEMİR

Nietzsche okumuş, fikirlerine aşina biri için Stirner oldukça tanıdık gelecektir. Hele tam da Stirner’in zamanı gelmişken, onu okuyacak kişi belki de, kendine bir düşünce ortağı bulacaktır... Nietzsche’nin Stirner’den intihal yaptığı tartışmasından uzak duracağım. Fakat etkileri bakımından ele alındıklarında, Nietzsche’nin popüler bir figüre dönüşmesini sağlayan tüm o sözleri ve özelliklerine karşın (kırbaçlı Nietzsche, bıyığına yoğurt bulaşan Nietzsche, ata sarılan Nietzsche...), Stirner sanki bu tuzağın farkındaymışcasına, ardında sadece zamanını bekleyen ve her ideal çürüdüğünde tüm azametiyle ortaya çıkan dürüstlüğünü bırakmıştır. Uzatmadan bir alıntıyla bu konuyu geçelim: “Nietzsche doktirinin şairiryse, Stirner onun peygamberidir.” (Max Stirner: Radikal Bir Düşünürün Kayıp Mirası syf 239)

Bana sorsanız, Stirner’i tek kelimeyle anlatmam gerekse, dürüst, derdim. Onun sesini ilk kez duyan kabiliyetli kulaklar, bu sesin gelecekten mi geçmişten mi ya da şimdiden mi geldiğini zorlukla anlar; felsefi dürüstlük zamanı aşar. Hayaletler, kurgular, yüce kavramlar ve köleleştirici idealler ortaya çıktıkları çağla öylesine sarmaş dolaş olurlar ki felsefi dürürstlüğü sofistlik olarak ilan ederler. Fakat zaman, dürüst olanı haklı çıkarmak konusunda en adil hâkimden ya da bir ermişten daha kabiliyetlidir. Çağ değişir, ideal solar ve sisin içinden gümişi kılıcıyla Stirner belirir. Eskileri, yenileri, her tür liberali kılıçtan geçirir ve Sen, kılıcın parıltısından gözleri kamaşmış Sen, ondan bir mana gürlemesini beklerken, Stirner seppuku yapar ve Sen’i, hiçliğinle baş başa bırakır. “Ben ancak kendi Benimi kendim yaptığım için Ben’im; demek ki bir başkası Ben’i yapamaz, Ben kendimin eseriyim.” (Biricik ve Mülkiyeti, syf 209 )

Stirner’in çağında Tanrı idealinin hayaletliği tescillenmiş, yeni ideal İnsan palazlanmaya başlamıştı. Çağdaşları idealizm konusunda ne kadar heyecanlıysa Stirner hususunda da bir o kadar çekingen ve hatta korkaktırlar. Karşılarında dürüst filozofu bulan idealist güruh, onun egoizmine lümpen kılıflar, özgürlükçü veya anarşist kostümler giydirmeye çalışmış fakat her türlü idealizmi parçalama düsturuna sahip biriciğin egoizmi karşısında özenle işledikleri kurgularını alıp geri çekilmişlerdir. “Stirner’in ham ve çıplak düşüncesi, nadir görünen bir vahşetin barbarca eylemidir, aşırıdır, pakidermik kütlesiyle felsefi porselen dükkânında kendine yer açan klasik fildir.”(Max Stirner: Radikal Bir Düşünürün Kayıp Mirası, syf 100)

Şimdi, tam da Stirner’in zamanı; insan idealinin, “kötü tinlerin ya da hayaletlerin en sonuncusu” (Biricik ve Mülkiyeti syf 166) olduğunu biliyorsun; biricikliğinden, hiçliğinden ürken, idealin çürüyüşünü kaygı ve korkuyla izleyen insanların hevesle yeni bir idealin peşine düştükleri çağımızda, sahipsiz felsefe samurayı tüm azametiyle karşında dikiliyor.

İdeal insan önce Tanrı’ya sonra İnsan’a taptı ve şimdi kollarını uzatmış yeni bir ideal tarafından tutsak edilmeyi beklerken, Yapay Zeka ya da ileride her ne denecekse, henüz yeni ideal hükmünü ilan etmemişken, tam da şimdi hiç olmadığı kadar Stirner’in zamanı.

Benim için de durum değişmiyor, onu kucaklıyor, bağrıma basıyorum fakat tam kavradığıma ikna olduğumda acıyı hissediyorum. Kalemi bırakıyor, avuçlarımı kan içinde buluyorum ve Stirner, sisin içinde kayboluyor.

“Max Stirner: Radikal Bir Düşünürün Kayıp Mirası”, Çeviri: A.Halim Karaosmanoğlu, Güney Çeğin.

“Biricik ve Mülkiyeti”, Çeviri: H. İbrahim Türkdoğan, Norgunk Yayıncılık.

“Parerga”, Livera Yayınevi, Çeviri: H.İbrahim Türkdoğan. Eğitim Yazıları.

“Stirner’in Eleştirmenleri”, Norgunk Yayınevi.