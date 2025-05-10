Tam puan alanları sözlü sınavda elediler

Türkiye’de ataması yapılmayan öğretmenler başta olmak üzere her kesimden yurttaş, kamuda işe alımlarda yapılan mülakatlardaki adaletsizlik ve usulsüzlüklerle ilgili tepki göstermeye devam ediyor. 2023 yılında gerçekleşen genel seçimler öncesi vaat edilmesine rağmen mülakat sisteminin hâlâ kaldırılmaması tartışmalı uygulamalar yaratmaya devam ediyor. Bunun son örneği, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde yaşandı.

Eski AKP Milletvekili Cem Zorlu’nun Rektör olarak atandığı üniversitede yapılan “Görevde Yükselme Yazılı Sınavı”ndan en yüksek puanı alan adaylar mülakatta düşük puan verilerek süreçten elendi. 6 Nisan’da yapılan yazılı sınav sonrasında 19 kişi arasından 10 kişi sözlü sınava girmeye hak kazandı. 30 Nisan’da yapılan sözlü sınavın sonuçları ise 5 Mayıs’ta açıklandı.

2 kişinin asil olarak görevde yükseleceği sınavın açıklanan sonuçlarına göre, yazılı sınavda 97,968 puan alarak birinci olan bir kişinin sözlüde 75 puan verilerek 1’nci yedek yapıldığı görüldü. Ayrıca yine yazılı sınavda 93,886 puan alarak 2’nci ve 3’üncü sırada yer alan kişilerin de sözlüde 75 puan verilerek liste dışında bırakıldığı öğrenildi.

Sözlü sınavda 100 tam puan alarak asil olarak görevde yükselen iki kişinin ise yazılı sınavda 75,517 ve 73,476 puan alarak sözlü sınava son iki sıradan girmeye hak kazandığı görüldü. Yazılı sınavda neredeyse tam puan alacak bir şef adayının sözlü aşamada tam sınırda bırakılması ve yedekte olması dikkat çekerken, üniversite sınav sonuçlarına 12 Mayıs’a kadar itiraz edilebileceğini açıkladı.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

Üniversitede 2024 yılının kasım ayında da benzer bir olay yaşandı. Üniversitenin “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği” 86 puanla otuz dokuz kişi arasından ikinci olan Mustafa Çiçek, mülakattan 65 alarak süreçten elendi. Mustafa Çiçek, “Mülakatta herhangi bir soru sorulmadı. Sadece kendimi tanıtmam istendi” demişti