Tamamlanan konutlar eksikliklerle dikkat çekti

Haber Merkezi

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından, Adana’da yapımı devam eden TOKİ konutlarında yaşanan sorunlarla ilgili dün basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan

Adana İKK Sekreteri Kerem Şahin, sözü verilen deprem konutlarının tamamlanmadığını söyledi. Şahin, “Tamamlanan konut alanlarında da altyapı hizmetlerinde, ulaşımda, sosyal donatılarla ilgili yetersizlikler yaşanmaktadır. Benzer sorun, Adana’da inşası yürütülen, büyük ölçüde tamamlanma aşamasına gelen TOKİ afet konutlarında da yaşanmaktadır. Çukurova’daki Şambayadı Mahallesinde 1544 Konut ve Söğütlü Mahallesinde 2790 konut, yine Seyhan’daki Karakuyu Mahallesinde 1683 Konut olmak üzere; toplam 6017 konut, Adana –Mersin Otoyolu’nun iki tarafında TOKİ Afet konutları adı altında yapılmaktadır. Bu 6017 konutta asgari ölçüde 3 kişi yaşayacağını öngörürsek, bu konutlarda 18 bin kişinin yaşamını sürdürebilmesi için; ulaşım, enerji, kanalizasyon ve doğal gaz vb. altyapı hizmetlerinin karşılanmasına, sosyal donatılara, kamu hizmet kurumlarına, yeşil alanlara, sosyal ve kültürel yaşam alanlarına ihtiyaç olacağı aşikârdır” dedi.

Şahin, yetkililerden konut sorunlarının giderilmesini talep ederek şu soruları yöneltti:

• Konut inşaatının yer seçimi hangi kriterlere göre yapılmıştır?

• Yer seçiminde yerel yönetimlerle, Adana’nın kamu kuruluşlarıyla koordineli bir çalışma yapılmış mıdır?

• Şehirlerin genişlemesi, büyümesi sadece jeolojik etüt raporlarına dayanarak inşaat odaklı olarak planlanırsa, sonrasında gelecek olan sorunlarla nasıl baş edilecektir?