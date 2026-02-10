'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin ayrıntıları belli oldu: Bu yıl başlayacak

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin 2026 yılında yürürlüğe girmesinin öngörüldüğü öğrenildi. Asgari ücretliler dahil tüm çalışanları kapsaması beklenen sistemde çalışan ve işveren katkısına ek olarak devlet katkısının da yer alacağı belirtiliyor.

Sistemde cayma hakkının bulunmayacağı ifade edilirken, uygulamaya ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı.

Sabah'ta yer alan habere göre; hayata geçirilmesi planlanan 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi' (TES) için hazırlıklarda sona yaklaşıldı.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin (TES) 2026 yılı içinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

Sistem kapsamında asgari ücretliler dahil tüm çalışanlardan ve işverenlerden belirli oranda kesinti yapılacak, devlet ise yüzde 30 katkı sağlayacak.

TES NASIL İŞLİYOR?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nde çalışanın brüt maaşından belirli bir oranda yapılacak kesintinin TES fonuna aktarılması öngörülüyor. İşverenin de aynı oranda katkı sağlaması planlanırken, devlet katkısı ve vergi avantajlarının sisteme dahil edilmesi bekleniyor. Birikimlerin fonlar aracılığıyla değerlendirileceği, emeklilik döneminde ise katılımcılara toplu ya da taksitli ödeme yapılmasının öngörüldüğü ifade ediliyor.

Orta Vadeli Program'da, sistemin 1 Nisan–30 Haziran döneminde uygulanmaya başlaması hedefleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, altyapı hazırlıkları ile gerekli düzenleme ve yasal çerçeve çalışmalarını sürdürüyor.

Meclis'e sunulmasının ardından TES'in yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

KATILIM ZORUNLU, CAYMA HAKKI YOK

BES'te otomatik katılım yalnızca 45 yaş altı çalışanlarla sınırlıyken, TES kapsamında tüm çalışanlar için zorunlu katılım öngörülüyor.

BES'te katılımcılara ilk iki ay içinde cayma hakkı tanınırken, TES'te en az 10 yıl sistemde kalma zorunluluğu bulunacak ve erken çıkış büyük ölçüde sınırlandırılacak.

BES ve TES'te maaştan yüzde 3 kesinti yapılırken, BES'te işveren katkısı bulunmazken TES'te işverenin de yüzde 3 pay vermesi zorunlu olacak; ayrıca devlet katkısı BES'te yüzde 20, TES'te ise yüzde 30 olarak uygulanacak.

BES'te fonlar bireysel emeklilik şirketleri tarafından yönetilirken, TES'te fonların daha merkezi bir yapıda ve devlet denetimi altında işletilmesi öngörülüyor.

BES'te katılımcılar istedikleri zaman sistemden çıkıp 10 yıl ve 56 yaş şartıyla emeklilik geliri elde edebilirken, TES'te birikimlere erişim SGK emeklilik yaşına bağlanacak ve bu yaşlar sigorta başlangıç tarihine göre kadınlarda 58–65, erkeklerde ise 60–65 arasında kademeli olarak uygulanacak.

BES'te birikimler toplu ödeme ya da emekli maaşı şeklinde alınabilirken, TES'te SGK'dan alınan emekli aylığına ek olarak tamamlayıcı bir maaş ödenmesi öngörülüyor.

MAAŞLARDAN AYRI AYRI KESİNTİ YAPILMAYACAK

TES devreye girdiğinde otomatik BES sisteme entegre edilecek, maaşlardan ayrı ayrı kesinti yapılmayacak ve yalnızca TES kapsamında yüzde 3 oranında kesinti uygulanacak.

Kıdemle bağlantı ihtimali: Sistemin, uzun süre aynı işyerinde çalışanları daha avantajlı kılacak şekilde kurgulanması seçeneği de değerlendiriliyor.

İş değiştirmede birikim korunacak. Çalışan iş değiştirirse TES birikimi yeni işyerine taşınabilecek, sistem sıfırlanmayacak.

TES'te özel sektör–kamu ayrımı olmaması bekleniyor. TES'in hem özel sektör hem de kamu çalışanları için tek ve ortak bir çerçevede uygulanması planlanıyor. Bu çerçevede kamuda çalışan polis, öğretmen doktor vs. de sisteme dahil edilecek.

TES'te çalışanın brüt maaşından yüzde 3, işverenin de yüzde 3 katkısı kesiliyor. Devlet ise toplam katkı üzerinden yüzde 30 'ek destek' sağlayacak.