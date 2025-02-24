Tamer Karadağlı'dan 'Gezi' açıklaması: "Olayın siyasi boyutunu görünce..."

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, 12 yıl önceki Gezi Direnişi'ne katılmasına ilişkin konuştu.

Sosyal medyadaki iddiaların ardından Gezi Direnişi soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturmasının ardından birçok isim ifadeye çağrıldı.

Soruşturmanın ardından Tamer Karadağlı'nın Gezi eylemlerine katıldığı görüntüler gündem oldu.

Eylemlere katılmasına ilişkin Sabah'tan Tuba Kalçık’a konuşan Karadağlı, şunları söyledi:

"Evet Gezi'ye gittim. O dönem orada olan binlerce insan gibi. Ancak kısa sürede konunun ağaç olmadığını gördüm. Olayın siyasi boyutunu görünce, terör örgütlerinin yandaşlarını sahada görünce bir kez daha orada olmadım"