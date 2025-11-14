Tamer Karadağlı eleştirilere gülerek karşılık verdi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2026 bütçesi ve kesin hesabının görüşmeleri için toplandı.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un sunumunun ardından söz alan CHP Grup Sözcüsü ve Malatya Milletvekii Veli Ağbaba, Bakan Ersoy'a yönelik "Bugün sizleri ölüm sessizliği ile karşıladık. Bu salonda 30 Nisan'da 78 ailenin çığlığı ve milletvekillerinin gözyaşı vardı. Ailelerin anlattıklarına hiçbir vicdan ve insan hiçbir insanın yüreği dayanamaz, 36 çocuk öldü. Aileler yok oldu. Sorumluluğu olmayan itfaiye eri bile ağırlaştırılmış müebbet aldı ancak 78 canımızın ölümünden direkt sorumlu Kültür ve Turizm Bakanlığından hiç kimse yargılanmadı. Siz izin vermediniz. Yargılamayı bırakın bir tane istifa bile olmadı" dedi.

"SİZ SANIK SANDALYESİNDESİNİZ"

Medenini olmanın lüks otel yapmakla olmadığını söyleyen Ağbaba şunları söyledi:

"Medeni olmak bu işlerde sorumluluk almakla oluyor. Bugün grubumuz ilk kez bir Bakan'ı protesto etmedi ve hiç laf atmadı. Bu sizin iyi bir Bakan olmanızdan kaynaklı değil. Ölen çocuklara ailelere olan saygımızdandır. Yine uçak kazasında kaybettiğimiz 20 vatan evladına saygımızdandır. Şimdiye kadar iktidar ölümlerden hiçbir sorumluluk almadı. Birçok örneği var, gelin örnek olun ve istifa edin. Siyasi sorumluluk almak almaz iseniz bu ölümler devam edecek. Yeni Dilova'ları, yeni Kartalkaya'lar olmaya devam edecek. Bugün bu salon esasında mahkeme salondur ve siz sanık sandalyesindesiniz. Hakim de hiç şüphe yok ki milletin vicdanıdır ve siz milletin vicdanında mahkum oldunuz. Tekrar Kartalkaya'da ölen, ihmalden ölen 78 canımızı rahmetle anıyoruz. Yine bugün cenazeleri kaldırılacak. 20 vatan evladı da rahmetle anıyoruz."

Ardından Komisyon Başkanı Muş, bütçe üzerine konuşmak için CHP grubu adına söz alan CHP Antalya Milletvekili Suriri Çorabatır'a söz verdi. Çorabatır, Kartalkaya'da yaşamını yitiren insanların "kader kurbanı" olmadığını belirterek, "Onlar müdahalenin, yanlış yönlendirmelerin, koordinasyon eksikliğinin, yetersiz ekipman ve eğitimsiz personelin, kısacası denetimsizliğin, tedbirsizliğin kurbanı oldular" ifadelerini kullandı.

KARADAĞLI GÜLDÜ

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ise Kültür ve Turizm Bakanlığında kadrolaşma, usulsüzlüklerin hat safhada olduğunu belirterek, "Usulsüzlükler çuvala sığmaz halde, mobbing ayyuka çıkmış durumda. Özellikle devlet tiyatrolarında yaşananlar ülkenin geleceğe 'ümit var' mesajı iletmesini engelleyen düzeyde karşımıza çıkıyor. Sanatsal kaygılar, kurumsal hafıza ve liyakat prensibi maalesef popüler figürlerin nobranlıklarına kurban ediliyor Sayın Bakan" dedi.

32 yıl boyunca çalıştığı devlet tiyatrolarından ayrılan oyuncu ve tiyatro yönetmen yardımcısı Veda Yurtsever'in sözlerine atıfta bulunacağı sırada Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın gülmesi üzerine Kaçmaz Sayyiğit, "Sorumlu arkadaşlardan biri şu an oradan bana bakarak gülüyor. Neyse üzerine alınmış, bu bizler açısından olumlu bir şey" dedi. Ardından Kaçmaz Sayyiğit konuşmasına, "Sayın Yurtsever, diyor ki: 'Kendilerini kurumdan daha değerli gören kibir abidelerinin idaresine teslim edildik. Eşofmanların yerini takım elbiseliler aldığında düşüş başladı. Tek oyun yönetenler başrejisör oldu. Kendi Lale Devirleri için her tuşa basıyorlar.' Şimdi kültürel çeşitliliğin, dilsel zenginliğin ve inançsal farklılığın ilham verdiği kadim coğrafyamızda sanatsal bir kuraklık varsa bunun üzerine Sayın Bakan, sizlerin ve bürokratların oturup düşünmesi gerekiyor" diye konuştu.