Tamer Karadağlı iddialara yanıt vermedi, kendisini övdü: “Sanat dümdüz bir yol değil, arada çöpler var”

“Lale devri bitti” açıklaması, kurum içi mobbing iddiaları, “ak teneke” lakabı ve Dracula’da kendine başrol vermesiyle gündemden düşmeyen Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında kendi yönetimini öven Karadağlı, "Ünlü olmak değil iyi olmak, işinizin hakkını vermek için uğraşmak daha doğru. Çünkü işinizin hakkını veriyorsanız zaten işiniz onun karşılığını size fazlasıyla verecektir. En azından bana verdi" ifadelerini kullandı.

"KENDİME 'SINIFI GEÇTİM' DEDİM"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Karadağlı şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki sene 70'e çıkarmayı hedefliyoruz. Buradan çok güzel bir haber de vereyim, çok yakın zamanda Hatay DT'yi kuruyoruz. Arkasından da Kars DT'yi kuracağız. Yeni sahneler kazandırmaya özen gösteriyoruz. DT daha önce hiç 2 milyon seyirciye ulaşmamıştı. Biz çok doğru bir program ve doğru bir repertuvarla geçen sene 2 milyonu geçtik. Bu sene de aynı şekilde kendi rekorumuzu kırdık. Son derece sevinçliyiz.

Bizim halkla iç içe olmamız gerekiyor ve Türkiye gibi bir ülkede seyirci sayısının 2 milyon bandında dolaşması çok düşük. Biz bunu mümkün olduğunca yukarı çekmek için uğraşıyoruz. Halkın beğeneceği oyunları, repertuvarı yapmak için sadece ben değil hem bölge müdürlerim hem genel müdürlükte çalışan arkadaşlarımla deli gibi çalışıyoruz. Bu değişimi yapmak bizi daha da motive ediyor. Çünkü ilk geldiğim yıl 1 milyon 100 bin seyirci sayısını 2 milyon 200 bine çıkarmak çok önemliydi. Ben de orada kendime şunu söyledim, 'Sınıfı geçtim.' Şimdi kendi rekorumuzu da geçmek için uğraşacağız.

"ARADA ÇÖPLER VAR"

Değişmeyen tek bir şey var, çalışmak. Kan, ter, gözyaşı olmadan başarı elde edilmiyor ne yazık ki. Kendisine güvenen insanların olması lazım. Gerçekten bir fark yaratacağına inanan, bu engebeli yolda ilerlemekten korkmayan arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Çünkü sanat dümdüz, pürüzsüz bir yol değil. Sanat sorgulayan ve subjektif bir şey olduğu için çok engebeli, çukurlar, tümsekler, arada çöpler var. Bütün bunların arasından, doğru bir şekilde pusulasını belli bir yöne yöneltip, oraya doğru gidebilmesi ve kendisine güvenmesi gerekiyor. Tabii televizyon ve sosyal medya artık çok hayatımızda olduğu için yaptığınız işte iyi olmak için uğraşmak gerekiyor. Ünlü olmak değil iyi olmak, işinizin hakkını vermek için uğraşmak daha doğru. Çünkü işinizin hakkını veriyorsanız zaten işiniz onun karşılığını size fazlasıyla verecektir. En azından bana verdi."