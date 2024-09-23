Tamer Karadağlı’nın sözleri Meclis gündeminde: Sanatçı Alacacı neden sorgulandı?

BirGün / ANKARA

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın kurum sanatçılarına yönelik tepki çeken “Çalışmayacaksanız istifa edin, Lale Devri bitti” sözlerinin yankıları devam ediyor.

Karadağlı’nın açıklamalarına tepki gösteren sanatçı Gaye Filiz Alacacı’nın Görkem Ali Kaya adlı bir müfettiş tarafından 3 saat boyunca alıkonulduğu, telefonuna da el konulduğu iddia edildi.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Miletvekili Orhan Sarıbal, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

BAKAN ERSOY'A SORULAR

Sarıbal, Karadağlı’nın tepki çeken açıklamaları ve sanatçı Alacacı’nın iddiaları üzerine Bakan Ersoy’a şu soruları yöneltti:

1- DT bünyesinde bugün itibarıyla hangi illerde toplam kaç sanatçı bulunmaktadır? Bu sanatçıların son 20 yılda, yıllara göre kuruma giriş oranları nedir?

2- DT bünyesinde Türkiye genelinde geçtiğimiz sezon kaç oyun oynanmıştır?

3- Genel Müdür Tamer Karadağlı bugüne kadar DT bünyesinde herhangi bir oyunda herhangi bir rol almış mıdır? Almış ise bunlar hangi sezonda, hangi oyunlar olmuştur? Karadağlı’nın DT’de rol aldığı toplam oyun sayısı ne olmuştur?

4- Genel Müdür Karadağlı’nın yukarıda anılan sözleri kurumda yapılmış bir resmi inceleme/tespit sonucu mudur? Öyle ise bu tespitler nelerdir?

5- Genel Müdür’ün yaptırdığı bir inceleme/tespit yok ise, beyanatlarının kaynağı nedir?

6- Bakanlığınızın, DT kadrosunda bulunan sanatçılar ile ilgili bir inceleme/tespit ve sair tasarruf talimatı olmuş mudur? Var ise nedir?

7- Olmamış ise Genel Müdür’ün sanatçıları ilzam etmesinin maksadı nedir?

8- DT bünyesinde görevlendirilmelere direnen sanatçılar var mıdır?

9- "Yıllardır çalışmadığı” iddia edile sanatçılar söz konusu ise, bu sanatçıların görevlendirilmemiş olmasının nedenleri nedir?

10- Kuruma projeler sunmuş olmasına rağmen görevlendirilmemiş sanatçı sayısı nedir? Ve bu sanatçıların teşvikleri kesilmiş midir?

11- Kesilmiş ise teşvik kesintisi hangi hukuki dayanağa göre yapılmaktadır?

12- 5441 sayılı Devlet Tiyatroları Kuruluş hakkındaki kanun uyarında teşvikler Sanat Yönetim Kurulu tarafından verilmekteyken Genel Müdür Karadağlı teşvikleri Kurul yerine tek başına mı tasarlamaktadır?

13- 75. Yıllık bir Cumhuriyet kurumu olarak DT’nin kurulları, prensip ve teamülleri, yeni Genel Müdür’ün şahsi tutumları gölgesinde mi kalmıştır?

14- Genel Müdür’ün beyanatlarına DT lehine tepkiler veren sanatçılara dönük kurum içi gayrı resmi ve yasadışı uygulamaları Bakanlığınızın bilgisi dahlinde midir?

15- Buna göre 18 Eylül 2024 tarihinde DT Özel Kalem makamı tarafından aranarak kendisine, anılan husus bağlamında bir müfettiş tarafından beklendiği söylenen sanatçı Gaye Filiz Alacacı’nın durumu tarafınıza iletilmiş midir?

16- Alacacı’nın Genel Müdür’ün gayri resmi şikayeti ve usulsüz şekilde sorgulanmış olması Bakanlığınız’ın talimatı ile mi yoksa Genel Müdür’ün kişisel tutumu neticesinde mi gerçekleştirilmiştir?

17- Alacacı’yı Genel Müdür şikayeti ile sorguya çağıran Özel Kalem Ali Ceyhan isimli şahıs hangi yetki ya da talimat doğrultusunda Alacacı’nın telefonuna el koymuştur?

18- Alacacı’nın telefonuna el konulmasını takiben, adının Görkem Ali Kaya olduğu ifade edilen bir müfettiş tarafından 3 saat boyunca alıkonulması kurumun hangi usullerine tabiidir?

19- Bakanlığınız bünyesinde Görkem Ali Kaya adlı bir müfettiş bulunmakta mıdır, varsa halihazırda hangi teftiş görevindedir, görevin resmi detayları nelerdir ve ne zamandır müfettişlik görevi yürütmektedir, müfettişlik görevinden önce kurumda hangi görevleri üstlenmiştir?

20- Bakanlığınızın DT Genel Müdürlüğü’ne tevdi ettiği herhangi bir teftiş görevi var mıdır?

21- DT Disiplin Kurulu dışında Genel Müdürlük uhdesinde paralel bir disiplin oluşumu mu söz konusudur?

22- Daha önce bölgelerden Genel Müdürlüğe çağrılmak suretiyle üst yöneticiler eliyle benzer mobbing uygulamaları yaşandığı doğru mudur? Kurumiçi baskı yerleşik uygulamaları mı söz konusudur? Bu uygulamaların yeni Genel Müdür ile ilgisi nedir?

23- Anılan hadiseler hakkında Bakanlığınızın tutumu ne olacaktır?