Tamir etmeye çalıştığı kamyon damperinin altında kalıp, öldü

İzmir'in Bornova ilçesinde tamir etmeye çalıştığı kamyon damperinin altında kalan Cemal Kök (51), hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Çamkule Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi’nde meydana geldi. A.K., kamyonla toprak boşalttığı sırada damper havada kaldı.

Bunun üzerine A.K. de çalıştığı şirketin tamircisini çağırdı. İddiaya göre; Cemal Kök, tamir etmek için kamyonun damperinin altına girdi.

Bu sırada aniden kapanan damperin altında kalan Kök, sıkışarak hayatını kaybetti. Cemal Kök'ün cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemesini ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.