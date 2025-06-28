Tamir ettiği çatının çökmesiyle düşen usta, 2 gün sonra öldü
Kaynak: DHA
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir fabrikada tadilat sırasında çatısının çökmesi sonucu düşüp ağır yaralanan Tuncay Erdoğan (41), tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti.
Olay, 26 Haziran’da saat 12.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1'inci Cadde'deki bir fabrikada meydana geldi. 2 çocuk babası Tuncay Erdoğan, onarım yaptığı çatının çökmesi sonucu dengesini kaybedip, yaklaşık 8 metreden düştü. Erdoğan, fabrikanın içindeki beton zemine düşerek ağır yaralandı. Erdoğan, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tuncay Erdoğan, bugün yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)
FOTOĞRAFLI