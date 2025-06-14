Tamir sırasında traktör ile römork arasında sıkışıp, öldü

Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’ın Çınar ilçesinde, tamir sırasında traktörle römork arasında sıkışan İ.D. (28), hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Çınar ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilmeyen traktör, tamir için ilçedeki sanayi sitesine getirildi. Traktör ile römork arasında sıkışan İ.D., ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan İ.D.’nin, hayatını kaybettiği belirlendi. İ.D.'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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