Tamire götürülen çekici, alev alev yandı

AĞRI, (DHA)- AĞRI'da tamire götürüldüğü Vali Kutlu Aktaş Sanayi Sitesi’nde kaynak yapılırken alev alev yanan çekici, kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Vali Kutlu Aktaş Sanayi Sitesi’ne tamire götürülen çekici, kaynak işlemi sırasında kıvılcımların etkisiyle alev aldı. Sanayi sitesindeki esnaf ve çevredekiler, yangın tüpleriyle müdahale etti.

Kısa sürede kullanılamaz halde gelen çekicinin sahibi Muhammed Coşkun (27), "Aracımı elektrik kaynağı işi için sanayiye getirdim. Kaynak işlemi esnasında bir anda kıvılcımlar çıktı ve aracım alevler içinde kaldı. O an büyük bir korku yaşadım. Yakındaki esnaf ve vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi yaparak yangının büyümesini ve çevredeki dükkanlara sıçramasını önledi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü” dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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