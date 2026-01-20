Tammy Abraham, Aston Villa'ya transfer olmak üzere

Beşiktaş tecrübeli santrforu Tammy Abraham'ın transferi için Aston Villa'yla anlaşmak üzere. Premier Lig ekibi, İngiliz santrforun transferini kısa süre içinde noktalamak istiyor.

İspanyol Spor gazetesi Marca'dan Matteo Moretto haberine göre iki kulüp arasınra son detaylar konuşuluyor ve Abraham'ın bir iki gün içinde İngiltere'ye gidecek.

Beşiktaş'ın bu transferden yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli kazanacak. Abraham bu sezon şu ana kadar 26 maçta forma giydi, 13 gol, 3 asistlik performans sergiledi.