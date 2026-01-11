Tammy Abraham, Premier Lig yolcusu

Aston Villa, Premier Lig'de zirve yarışından kopmamak ve Unai Emery’nin kadrosunu sezonun ikinci yarısı için güçlendirmek amacıyla Tammy Abraham transferini gündemine aldı.

The Telegraph'ın haberine göre 28 yaşındaki İngiliz golcü, bu sezon AS Roma’dan Beşiktaş’a kiralık olarak forma giyiyor ve Türkiye’de çift haneli gol sayısına ulaşmış durumda. Abraham’ın, ocak transfer döneminde Villa’nın radarında olduğu ve İngiltere Milli Takımı forveti Ollie Watkins’e destek ve rekabet yaratması için düşünüldüğü belirtiliyor.

DAHA ÖNCE OYNAMIŞTI

Tammy Abraham, daha önce Aston Villa’da geçirdiği başarılı kiralık dönemde Dean Smith yönetiminde takımla birlikte Championship’ten Premier Lig'e yükselmiş, Derby County ile Wembley’de oynanan play-off finalinde de forma giymişti.

Abraham’ı yeniden kadroya katmak ise oldukça karmaşık bir süreci beraberinde getirebilir. İngiliz forvet, şu anda devam eden kiralık sözleşmesinin belirli şartların gerçekleşmesi halinde 11,2 milyon sterlin karşılığında kalıcı hale gelmesi gereken bir anlaşmanın ortasında bulunuyor. Ayrıca haftalık yaklaşık 115 bin sterlinlik maaşı da transferin önündeki engellerden biri olarak görülüyor.

Buna rağmen Villa’nın Abraham’ı hedeflemesi, kulübün bu sezonki iddiasını net şekilde ortaya koyuyor. Aston Villa, sezonun yarısında lider Arsenal’in yalnızca altı puan gerisinde yer alıyor. Birmingham ekibinin ayrıca Atletico Madrid forması giyen İngiliz orta saha Conor Gallagher’ı da, oyuncunun ayrılmasına izin verilmesi halinde, gündemine aldığı ifade ediliyor.

Ollie Watkins bu sezon Premier Lig'de sadece üç maç kaçırdı. Emery’nin, 30 yaşındaki golcüye destek olacak bir alternatif aradığı ve yaz transfer döneminde takıma katılan Evann Guessand’ın ise daha çok sağ kanatta değerlendirildiği belirtiliyor.

Aston Villa’nın ayrıca Liverpool’dan kiralanan Harvey Elliott için de bir çözüm arayışında olduğu, genç oyuncunun ligde şimdiye kadar yalnızca bir maça ilk 11’de başlayabildiği ifade ediliyor.