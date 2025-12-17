Tammy Abraham takım arkadaşlarına isyan etti

Zorlu Trabzon deplasmanında iki kez iki farklı öne geçmesine rağmen sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrılan Beşiktaş’ta kaçan galibiyetin yarattığı hayal kırıklığı sürüyor.

Uzun süre akıllardan çıkmayacak tempodaki mücadelede gol perdesini açan isim Tammy Abraham olurken, İngiliz forvet maç sonunda skora en çok üzülen oyuncular arasında yer aldı.

Gaziantep FK karşılaşmasının ardından yeniden fileleri havalandıran Abraham, performansına rağmen karşılaşmadan galibiyetle ayrılamamış olmanın burukluğunu yaşadı.

"PAS ALAMADIM"

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre: Tecrübeli golcü, maç boyunca yaptığı pres ve savunma arkasına koşularla istekli bir görüntü ortaya koyarken, hücumda yeterince topla buluşamamasından yakındı.

Özellikle Beşiktaş’ın 3-2 üstünlüğü sürerken Jurasek’in müsait pozisyonda pas tercihinde bulunmaması Abraham’ın tepkisini çekti.

İngiliz futbolcunun maç sonrasında takım otobüsünde arkadaşlarına, “Çok rahat kazanabileceğimiz bir maçtı. Ben de daha fazla gol atabilirdim” şeklinde sitemde bulunduğu aktarıldı. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 karşılaşmada görev alan 28 yaşındaki golcü, 12 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.