Tan Sağtürk'ten Devlet Bahçeli için övgü dolu sözler

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’ne atanan Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Sağtürk, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bizleri makamında kabul etti. Nazik davetleri için teşekkür ederim. Sanatın ve kültürün önemini vurgulayan bu görüşme, sanat alanındaki iş birliklerinin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Sayın Bahçeli’nin sanata olan duyarlılığı ve destekleri, ülkemiz kültür hayatına büyük değer katmaktadır.”