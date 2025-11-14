Tan Taşçı, konserlere ara verme kararının gerekçesini açıkladı

Şarkıcı Tan Taşçı, “konser yapmama” kararının gerekçesini açıkladı.

X hesabından yaptığı açıklamada Taşçı, “Sizi gerçekten çok iyi anlıyorum. Şarkıları sevilen, albümleri dinlenen ve sahnelerde karşılığı olan bir sanatçı birkaç sene konser yapmamayı seçtiğinde, günümüz dünyasında bu durum insanlara ya delilik ya da hastalık gibi gelebilir” dedi.

Taşçı, “Oysa sanatçılık ile tüccarlık arasındaki çizgi çok incedir. Sanatla uğraşan her insanın vazifesi, sırtına çuvalı yükleyip şehir şehir dolaşıp para toplamak ya da halktan edindiği zenginlikle magazinlerde boy göstermek değildir. Zira ticari yeteneği olan herkes, sanatı kullanmadan da para kazanabilir” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR ŞEYİN FAZLASINDA GÖZÜM YOK

“Sanatçının topluma faydası olabilmesi için önce ruhunun zengin, aklının ve zihninin özgür olması gerekir” değerlendirmesini yapan şarkıcı, bahar aylarında konser yapacağını belirterek paylaşımını şu sözlerle noktaladı:

“Bence ancak o zaman gerçek mucizeler başarılabilir. Ben hem sizler hem de kendim için her şeyin en iyisini istiyorum; fakat hiçbir şeyin fazlasında gözüm yok. Sağlığım da keyfim de yerinde. Bahar aylarında yapacağım konserlerde, yeni şarkılarımızı hep birlikte söyleyeceğimiz günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Yepyeni bir Tan olarak karşınıza çıkmak için gün sayıyorum…”