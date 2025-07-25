Tanal’ın kanun teklifi CHP’yi harekete geçirdi: "Kanun teklifleri onaylanmadan paylaşılmasın"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanlığı, kanun teklifleri, soru ve araştırma önergeleri ile genel görüşme önergeleri ile ilgili milletvekillerine uyarı yazısı gönderdi.

Yazıda, 7 Haziran 2023 tarihinde alınan ve önergelerin kamuoyuna servisi için grup onay gerektiğine hükmeden karar hatırlatıldı.

CHP TBMM Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır imzalı yazıda, şunlar kaydedildi:

"Partimizin Grup İç Yönetmeliğimizin 56. Maddesindeki hüküm ile ilgili yazımızda belirttiğimiz, kanun teklifleri ve yazılı sorular ile araştırma önergeleri ve genel görüşme önergelerinin onaydan çıkmadan TBMM Başkanlığı’na ve basın organlarına verilmemesini, bir kez daha bilgilerinize sunuyor, bu kurala titizlikle uyulmasını rica ediyoruz."

GRUP YÖNETİM KURULU KARARI

Milletvekilleri ile paylaşılan hatırlatma yazısına, 7 Haziran 2023 tarihinde alınan Grup Yönetim Kurulu kararı da eklendi. Kararda, şu ifadeler kullanıldı:

“Grup İç Yönetmeliği hükümleri uyarınca, kanun teklifleri ve yazılı sorular ile araştırma önergeleri ve genel görüşme önergelerinin onaydan çıkmadan basın organlarına verilmemesi, konularına oy birliği ile karar verilmiştir.”

TANAL’IN KANUN TEKLİFİ

Kararın, CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın suça sürüklenen çocuklarla ilgili STK’lerin tepkisini çeken yasa teklifinin ardından alındığı öğrenildi.

Tanal’ın, suça sürüklenen çocuklarla 23 Temmuz’da verdiği kanun teklifinde, “15 yaşını doldurmuş çocukların ağır suç işlemeleri halinde, 'Suça sürüklenen çocuk' olarak tanımlanmamaları ve yaş indirimi uygulanmaması” yer aldı. Teklife, sivil toplumdan, “Ağır cezalar, suç oranlarını düşürmez” tepkisi geldi.