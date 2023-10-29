Taner Taşkın: “Bizim için 6 puan değerinde bir galibiyet oldu”

Bandırmaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, mağlup olmaları halinde rakibin ciddi bir mesafe kat edeceğini söyleyerek, “Bizim için 6 puan değerinde bir galibiyet oldu” dedi.

Trendyol 1. Lig’in 10. hafta mücadelesinde Bandırmaspor, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor’u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Bandırmaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mutlak puan ve puanlar almaları gereken bir maçı geride bıraktıklarını aktaran Taşkın, “Bizim için 6 puan değerinde bir galibiyet oldu. Mutlak puan ve puanlar almamız gerekiyordu. Mağlup olsaydık rakibimiz ciddi bir mesafe alacaktı. Bizim de ilk 2 için umudumuz kırılacaktı. Lig ne kadar uzun gözükse de bu maçları iyi geçirmemiz gerekiyordu. Çocuklar bugün benimle birlikte çıktıkları ilk maçta çok güzel bir şekilde hoş geldin dediler. Hepsine çok teşekkür ederim. Bu galibiyette aslan payı oyuncularıma aittir. Taktiksel planın öne çıktığı bir karşılaşma oldu. Rakibimizin birçok opsiyonu vardı. Maçta önceki yaptığımız analizlerde bunları oyuncularımıza söyledik. Onlarda bütün opsiyonu bertaraf ettiler. Rakibimize neredeyse hiç pozisyon vermedik diyebilirim. Girmiş olduğumuz ciddi net pozisyonlar var. Bunları atabilseydik sonuç daha da farklı olabilirdi. Buraya gelmeden önce 3 tane önemli ofansif oyuncumuz yoktu. Bu durum bizim hücum gücümüzü sanki zayıflatacak gibi gözüktü. Ama ben ve oyuncularım çok inanmıştık. Görev verdiğim arkadaşlarda taktiksel disiplini korudu. Hepsini çok teşekkür ederim. Bu galibiyeti de maça gelemeyen Bandırmaspor taraftarına armağan ediyorum” şeklinde konuştu.