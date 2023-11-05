Taner Taşkın: "Oyun ve mücadele anlamında çok verimli geçmeyen bir maçı kazanmasını bildik"

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında evinde Altay'ı 2-0 mağlup eden Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, "Oyun ve mücadele anlamında çok verimli geçmeyen bir maçı kazanmasını bildik." dedi.

Taşkın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, maçın ilk yarısında verimli bir oyun ortaya koyamadıklarını söyledi.

İç sahada rakibe çok pozisyon vermemeleri gerektiğini belirten Taşkın, şöyle konuştu:

"İkinci devre daha inançlı bir takımımız vardı. Bulduğumuz goller ve girmiş olduğumuz pozisyonlar oldu. İkinci yarıdaki pozisyonları değerlendirebilseydik skoru daha rahat hale getirebilirdik. Bu ligde kolay olarak adlandıracağımız hiçbir maç yok, oyun ve mücadele anlamında çok verimli geçmeyen bir maçı kazanmasını bildik. Bunun için mutluyum, oyunumuzu ve mücadelemizi daha iyi hale getirebiliriz. Şu anda 3. sıradayız, amacımız kalan 6 haftada alabildiğimiz kadar çok puan almak istiyoruz. Bize destek veren taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum."

Altay Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu, ilk yarıda oyunun hakimiyetinin kendilerinde olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İkinci devreyi de düşünürsek oyunu biz oynadık, rakibimiz gol attı. Bize 'Büyük Altay' diyerek onore eden Bandırmaspor taraftarlarına da teşekkür ederiz. Bizim puan ve puanlara ihtiyacımız var. Böyle iyi oynayıp kaybetmek çok üzücü oluyor. Bu böyle devam edecek değil, inşallah önümüzdeki haftalarda bu oyunumuzu devam ettirip puanlar alarak alt sıralardan kurtulup üste çıkma düşüncesindeyiz. Oyuncu kardeşlerim çok üzgün ama onları oyunlarından dolayı tebrik ettik. Önümüzdeki hafta patlama yapacaklar diye düşünüyorum, inşallah öyle olur."