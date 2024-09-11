Taner Tolga Tarlacı neden hapiste? 3T Taner Tolga Tarlacı'nın suçu ne?

Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta işlediği suçlar sebebiyle kaçtığı Güney Kıbrıs'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Taner Tolga Tarlacı neden hapiste sorusu gündemdeki yerini aldı. Güney Kıbrıs'ta 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığı açıklanan 3T Taner Tolga Tarlacı'nın suçu ne sorusu ise araştırma konusu oldu. Peki, Taner Tolga Tarlacı neden hapiste? 3T Taner Tolga Tarlacı'nın suçu ne? İşte detaylar.

TANER TOLGA TARLACI NEDEN HAPİSTE? 3T TANER TOLGA TARLACI'NIN SUÇU NE?

Taner Tolga Tarlacı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta işlediği gasp, darp ve cinsel saldırı suçlarından Güney Kıbrıs'ta yargılanarak 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.

TANER TOLGA TARLACI KİMDİR?

2 Eylül 1984 yılında Hamburg’ta dünyaya gelen Taner Tolga Tarlacı, 8 yaşına kadar Almanya’da eğitim aldı.

Aslen Kayserili olan Tarlacı, ailesiyle beraber önce Mersin’e, 2005 yılında da Kıbrıs’a taşındı. Üniversite hayatına Girne Amerikan Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümüyle başlayan Taner Tolga, 2011 yılında Acun Ilıcalı yapımı olan Survivor’da akıllara kazındı.