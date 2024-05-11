Tango Ateşi İş Sanat’ta

Kültür Sanat Servisi

Los Angeles Filarmoni, Buenos Aires Filarmoni, Teatro Colón gibi senfoni orkestralarında ve prestijli topluluklarda yer alan Arjantinli müzisyen Luis Bravo tarafından kurulan ve yönetilen Forever Tango, 23 Mayıs Perşembe 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda seyirciyle buluşuyor. Topluluk, tangonun 19. yüzyıl Arjantin’inin arka sokaklarından doğuşunun hikâyesini müzik ve dans aracılığıyla ustaca sahneye taşıyor.

Bölgenin gelenekleri, inançları ve ritüellerinden oluşan bir kimliğin en çarpıcı dışa vurumlarından olan tango, çeşitliliği ve kültürel diyaloğu somutlaştırıyor. Günümüzde Arjantin’in en önemli “kültürel mirası” olarak görülen tango için Luis Bravo şunları söylüyor: “Tango, üç dakikada anlattığınız bir hikâyedir. Tutkulu ve melankoliktir. Şefkatli ancak haşindir. Tango, danstan çok daha fazlasıdır; bir drama, bir kültür, bir yaşam biçimidir.”