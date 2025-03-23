Tanık gizli, hukuksuzluk açık

AKP iktidarlarında en çok tahrip edilen alanların başında yargı geldi. AKP döneminde Türkiye, yargının siyasallaşmasının sayısız örneğine tanık oldu. Mahkemelerin muhaliflere yönelik adil olmayan kararları, yargıya güveni yerle bir ederken Türkiye, Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde her geçen yıl daha da gerilere indi. Siyasi kaygılarla alınan kararlar nedeniyle yurttaşın adalete olan inancı da günden güne azaldı.

Yargı, AKP iktidarlarında birçok kez toplumsal muhalefete sopa gösterme aracı olarak kullanıldı. Türkiye’de, 5726 Sayılı Tanık Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile 5 Ocak 2008 yılında başlanan, “Gizli Tanık” uygulaması da adaletin köküne adeta dinamit koydu.

GİZLİ TANIK SENARYOLARI

Türkiye, “Gizli Tanık” uygulamasının en büyük zararını Ergenekon ve Balyoz süreçlerinde gördü. Çok sayıda kişi, gizli tanık sıfatıyla ifade verenlerin çizdiği senaryolar doğru kabul edilerek suçlandı. Davaların seyrini doğrudan etkileyen bazı gizli tanıkların Ergenekon davaları sürecindeki ifadeleri, “Bu kadarı da olmaz” dedirtse de mahkemeler, ifadeler doğrultusunda sanıkları haksız yaptırımlarla karşı karşıya bıraktı.

“DUYDUM, DÜŞÜNÜYORUM”

TBB ve İBB Başkanı, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturmada ifade veren gizli tanığın söyledikleri de gizli tanık mekanizmasındaki çarpıklığı bir kez daha gözler önüne serdi. Soruşturma dosyasında ifadeleri bulunan ve İmamoğlu’nun, “Organize suç ilişkileri içinde olduğunu” iddia eden gizli tanığın ifade metnindeki, “Duydum, düşünüyorum” gibi herhangi bir temele dayanmayan ve “Afaki” olarak nitelendirilen söylemleri dikkati çekti.

“GİZLİ TANIKLIK AHLAKSIZLIKTIR”

Gizli tanıkların, Ergenekon ve Balyoz davaları süreçlerince ciddi bir travma yarattığını kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “Gizli tanıkların temelsiz beyanlarıyla çok sayıda aile perişan oldu, intihar vakaları yaşandı” diye konuştu. Türkiye’nin siyasi tarihine yönelik, “Kötülük organize eden kimse iyi anılmıyor” yorumunu yapan Bulut, “Ergenekon sürecinde yapılan hata, bugün yine tekrar ediliyor. Gizli tanık ile davanın seyrini etkilemek, en hafif tabiriyle ahlaksızlıktır. İmamoğlu’nu suçlayan kötücül akıl, gizli tanığın arkasına gizlenmektedir” ifadelerini kullandı. Bulut, gizlilik kararı bulunan soruşturma dosyasının iktidara yakın medya kuruluşları ve sosyal medyada dolaşıma sokulmasını ise “AKP, hukuk kurallarını siyasi ikbali için dilediğince eğip büküyor. Bundan yalnızca CHP değil, tüm Türkiye zarar görüyor” değerlendirmesini yaptı.

“GİZLİ TANIK EŞİTTİR KUMPAS”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci ise gizli tanık yöntemlerine yönelik, “Bu yöntemi, iktidarın FETÖ ile kol kola yürüdüğü dönemlerden hatırlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Ergenekon, Balyoz döneminde gizli tanıklarla oluşturulan dosyaları ve düzenlenen iddianameleri anımsatan Çiftci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gizli tanıkla dosya hazırlamak, ‘Biz size bir kumpas hazırlıyoruz” demektir. Bugün yapılan da tıpkı o günkü gibi bir siyasi operasyonun ürünü. O gün bu operasyonun sonunda kimin haklı olduğu ortaya çıktı hiçbir şüphemiz yok bugün de kimin haklı olduğu ortaya çıkacak.”