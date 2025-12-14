Tanıklar çekiliyor, iddialar çürüyor

HABER MERKEZİ

CHP’nin tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 75’incisi Kayseri’de yapıldı.

Partililere seslenen Genel Başkan Özgür Özel, İBB davasındaki gizli tanıkların peş peşe vazgeçmesine, Meclis’teki bütçe görüşmelerine ve ekonomik gidişata değindi.

BİRİ KİŞİ DAHA ÇEKİLDİ

İBB davasının hukuksuzluklar üzerine tesis edildiğini kaydeden CHP Lideri Özel bir kişinin daha tanıklıktan çekildiğini açıkladı. Dosyada “gizli tanık” olarak yer alan Ahmet Taşçı’nın 19 Mart operasyonlarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçeyi paylaşan Özel, Taşçı’nın ifadelerinin duyuma dayalı olduğunu, doğrudan tanıklığının bulunmadığını ve bu nedenle vicdanının rahat olmadığını belirterek gizli tanıklıktan vazgeçtiğini aktardı.

İBB davasına ilişkin değerlendirmesini sürdüren Özel, iddianameye sonradan eklenen "Meşe" ve "İlke" kod adlı gizli tanıkların da tanıklıktan vazgeçtiğini hatırlattı. Özel, "Tanıklıkta oyuncu değişikliği olur mu? İlke açıklama yapmış, ‘Ben bu işte yokum’ demiş. Buna rağmen duruşmayı 9 Mart’a bırakıyorlar, yargılama süresi için 12,5 yıl diyorlar. Bu şu demek, ‘Kanıtım yok ama iktidarın savcısıyım, davayı rejimin devamı için sürdüreceğim’” diye konuştu.

‘MEYDANLAR BİZİM’

Miting öncesi şehirde asılan afişlerin 12 Aralık’ta zabıta ekiplerince toplatılmasına tepki gösteren Özel, “Duydum ki bu eylemin afişlerini, bu partinin afişlerini, benim, Ekrem Başkanın resimlerini indirmişler. Hiç üzülmeyin. Onlar afişleri toplar, biz meydanı toplarız. Afiş toplayanın seçim kazandığı gördün mü hiç? Milleti toplayanlar kazanır seçimi. Kayseri’de bu mitingin afişini toplayanlar gidecek, milleti bu meydana toplayanlar gelecek” dedi.

Mitingde bütçe görüşmelerine de değinen Özel, Meclis’e sunulan bütçenin halkın ihtiyaçlarını yok saydığını dile getirdi.

ZENGİNLERİN BÜTÇESİ

“İlk günden 2,7 trilyon lira açık veren, emekliye 16 bin 800 lira sefalet maaşı reva gören, 22 bin lira asgari ücretle emekçiyi açlığa mahkûm eden bir bütçe getirmişler” diyen Özel, çiftçinin, esnafın ve gençlerin taleplerinin görmezden gelindiğini vurguladı. “Bu bütçe milleti görmüyorsa, millet de mecliste değildir artık, sokaktadır, meydandadır” diye konuştu.

Mitingte ekonomik tabloya ilişkin iktidarı eleştiren Özel, iktidarın “Dünyada da kriz var” söylemini gerçeği gizlemek için kullandığını söyledi.

39 BİN LİRA ÇIKIŞI

“Dünya enflasyon sorununu çözmüştür, Türkiye’deki enflasyonun benzeri yoktur” ifadelerini kullanan Özel, partisinin 2026 için önerdiği “39 bin lira asgari ücret” talebini yineledi. Bunun 29 bin lirasını işverenin, kalanını devletin karşılaması gerektiğini belirten Özel, “Asgari ücret Tayyip Bey’in söylediği gibi 27-28 bin değil, 39 bin lira olmalıdır” dedi.