Tanıkların dinlenilmesi talebi reddedildi

Haber Merkezi

Urfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018’de AKP eski Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve yakınları tarafından Şenyaşar ailesine yönelik gerçekleştirilen saldırı davasına devam edildi. Esved Şenyaşar, oğulları Celal ile Adil Şenyaşar'ın öldürülmesiyle sonuçlanan saldırıya dair 4'ü tutuklu 30 kişi hakkında açılan davanın 7'nci duruşması Malatya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

İddia makamı, mütalaa hazırlamak üzere mahkemeden ek süre talebinde bulundu. Sanıkların tutukluluklarının devamına karar veren mahkeme, dönemin vali ve ilçe emniyet müdürü ile dönemin bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın dinlenmesi talebini reddederek, duruşmayı 18 Ekim'e ertelendi.