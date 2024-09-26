Tanıklık ustası Toulmé İstanbul’da

Kültür Sanat Servisi

Ülkemizde “Hakim’in Yolculuğu” isimli üçlemesiyle tanınan çizer Fabien Toulmé, Tudem Yayın Grubu’nun 40. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul Fransız Kültür Merkezi’nin değerli işbirliği ile ilk kez İstanbul’a geliyor.

“Hakim’in Yolculuğu” serisinin yanı sıra, İki Yaşam, Büyük Aşk, Unutulmazlar gibi çoksatan grafik romanlara imza atan sanatçı, 26-28 Eylül arasında İstanbul Fransız Kültür Merkezi, Tudem Kadıköy Kitabevi ve Minoa Pera’da bir dizi etkinlik düzenleyecek. Ayrıca Fabien Toulmé’nin 7 Ekim'de raflara yerleşecek yeni kitabı ‘Dünyadan Yansımalar’ 26-28 Eylül tarihlerinde “öncelikli olarak” etkinlik mekânlarında satışa sunulacak. Çizgiseverler Toulmé ile hatıra fotoğrafı çektirip kitaplarını imzalatma fırsatını yakalayacak.

UNUTTURMAMAK İÇİN...

Her fırsatta “Unutmamak ve unutturmamak için çizdim” diyen Fabien Toulmé, 27 Eylül saat 18.00’de İstanbul Fransız Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek “Çizgilerle Dünyadan Yansımalar” başlıklı bir panele katılacak. Akademisyen, yayın yönetmeni Ayşegül Utku Günaydın’ın moderatörlüğünü üstleneceği panelde Toulmé’nin alametifarikası olan ‘tanıklıklar’ ekseninde yeni grafik romanı Dünyadan Yansımalar masaya yatırılacak. Türkçe ardıl çeviri ile düzenlenecek panelin sonrasında sanatçı kitaplarını imzalayacak.