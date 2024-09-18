Tanışma teklifini reddeden kadını vurdu!
İstanbul'da M.M.Ö. isimli erkek, tanışma teklifini reddeden kadına silahla saldırdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan N.A. sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi
İstanbul Üsküdar'da M.M.Ö. isimli erkek, mahalleden tanıdığı N.A. isimli kadının tanışma teklifini reddetmesi üzerine, kadına silahla saldırdı. Yaralanan N.A., hastaneye kaldırıldı.
17 Eylül akşamı saat 23.40 sıralarında Güzeltepe Mahallesinde meydana gelen olayda, M.M.Ö. isimli saldırgan, aynı mahallede oturan N.A isimli kadına tanışma teklifinde bulundu.
Teklifinin reddedilmesi üzerine, kadının iş yerine giden M.M.Ö. iş yerinden çıkan N.A.'ya kurşun yağdırdı.
Saldırgan aynı silahla intihar girişiminde bulundu. N.A. yaralanırken, çevrede bulunan yurttaşlar, kaçmaya çalışan M.M.Ö.'yü linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan N.A. sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.