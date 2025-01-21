Tanju Özcan: Bakan, alçak bir şekilde belediyemizi suçluyor

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 66 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel'deki yangınına ilişkin açıklama yaptı.

"Düzenli denetimlerin de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. İtfaiye tarafından bir kusur bulunmamış" diyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a yanıt veren Tanju Özcan, "Apar topar suçluluk psikolojisiyle toplumu yanlış bilgilendirecek ve insanları suçlayacak beyanlarda bulunuyor" dedi.

Tanju Özcan, açıklamada şunları kaydetti:

"Dün geceden bu yana can kayıpları için mücadele içindeyken, biraz önce Kültür ve Turizm Bakanı kameraların önünde açık seçik yalan söyleyerek itfaiyemizi suçlama cürretinde bulundu.

Sayın Bakan ne dedi? 2021 ve 2024 yılında bu oteli denetledik. Bu denetleme bakanlığa ait. Basına bir belge servis etmişler ve diyorlar ki Bolu Belediyesi'nden yangın yeterlilik belgesi alın. Arkadaşlar o belgenin tarihine bakın. O tarihte ilgili otel 22 Kasım 2007 yılında, 15 yıl önce belediyeye müracaat edilmiş. O zamanlar AK Partili başkan var. Bu binanın yangına karşı güvenli olduğuna dair bir rapor vermiş. 2007 yılından sonra Bolu Belediyesi tarafından yangına uygundur şeklinde herhangi bir rapor verilmemiştir.

"DENETİM YAPTIK DİYOR, İTİRAF EDİYOR"

Sayın Bakan bu olayın bizzati sorumlusudur. Ve sorumluluğu atmak için alçak bir şekilde belediyemize suçlama cürretine girmiştir. Burası Bolu belediyesi sınırları içinde değil, burada yetkili olan Turizm Bakanlığı'dır. Zaten 2021 ve 2024'te yangınla ilgili biz denetim yaptık diyor. Bunu itiraf ediyor.

Apar topar suçluluk psikolojisiyle toplumu yanlış bilgilendirecek ve insanları suçlayacak beyanlarda bulunuyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin Kültür ve Turizm Bakanı'na yakışmaz. Her şeyden önce bir adama yakışmaz. Böyle bir terbiyesizlik böyle bir iftira ben hayatımda görmedim. İnsanlara iftira atmasın.

"BECERİKSİZ SAYIN BAKANIN İFTİRALARINA CEVAP VERMEK ZORUNDA KALIYORUZ"

66 sayısını telaffüz ettiler, ancak itfaiye müdürümüz geldi 3 kişinin daha yanmış bedenini bulduklarını söyledi. Sayının kaç olduğu belli değil. Arkadaşlarımız kayıp olan vatandaşlarımızı bulmaya çalışıyor. Ve biz de beceriksiz Sayın Bakanın iftiralarına cevap vermek zorunda kalıyoruz."

BAKAN ERSOY NE DEMİŞTİ?

Denetimlerin İtfaiye'nin yetkisinde olduğunu söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Otelin 2021 ve 2024 yıllarında yapılan sınıflandırma denetimleri sırasında yangın yeterlilik ve işyeri açma ruhsatları talep edildi. Yangın yeterlilik ruhsatı mevcut. Bu yetki de İtfaiye'de bulunuyor. Düzenli denetimlerin de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. İtfaiye tarafından bir kusur bulunmamış" demişti.