Tanju Özcan: Ben kaşar bir siyasetçiyim

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile AKP'li Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü arasında bir süredir sosyal medya üzerinden süren karşılıklı göndermelere bir yenisi daha eklendi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün, Bolu’nun doğa harikaları Abant Gölü Millî Parkı ve Yedigöller Millî Parkı’na Düzce’den yol açılacağını açıklamasının ardından Özcan, Bolu Belediye Meclisi’nin aralık ayı ilk oturumunda Özlü’ye yanıt verdi.

Özcan, “Ben kaşar bir siyasetçiyim, hem de çift kaşar” dedi.

Faruk Özlü’nün daha önce yaptığı “Bolu Dağı’nın adı Düzce Dağı olsun” açıklamasına değinen Özcan, şunları söyledi:

“Düzce’deki su hatları değişecek ‘Niye değişmedi?’ diye bana sorulmasın diye ikide bir Bolu’ya bulaşıyor. Yok, ‘Bolu Dağı’nın adı Düzce Dağı olsun’. Ya kardeşim, zaten Düzce’nin adı nereden geliyor? Düz olmasından geliyor. Şimdi, Ağrı Dağı’nın üçte ikisi Iğdır’da. Hiç Iğdırlılar ‘Ağrı Dağı yerine Iğdır Dağı diyelim’ demiyor. Bolu Dağı’nın üçte biri Düzce mülki hudutlarında kalıyor. Bu tartışmalar niye çıkıyor?”

“O GİDERKEN BİZ DÖNÜYORDUK”

Özcan, konuşmasının devamında Özlü’ye yönelik sözlerinde kendisini “kaşar bir siyasetçi” olarak tanımladı:

“Düzce Belediye Başkanı şunu bilsin, ben kaşar bir siyasetçiyim. Hem de çift kaşar. Yani o iyi bir bürokrat olabilir, yüksek eğitim de almış olabilir. Ama siyasetçi olmak farklı bir şey. O giderken biz o yoldan dönüyorduk. Dolayısıyla, sen Düzce’de tartışılmasını istemediğin konular olduğunda salla Bolu’ya. Biz de cevap veriyoruz. Bir de benim üzerimden sosyal medyada takipçi kasıyor. Uyardı arkadaşlar, artık cevap vermiyorum ama cevap verenleri de kutluyorum.”