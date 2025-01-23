Tanju Özcan'dan Adalet Bakanı'na çağrı: "Otel binasının yıkımı durdurulmalı"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a Grand Kartal Otel'e ilişkin çağrı yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın oteli yıkmak istediğine dikkat çeken Özcan, binada keşif, bilirkişi incelemesi gibi çalışmalar yapılaceğine işaret ederek binanın yıkılmaması gerketiğini söyledi.

Özcan, "Turizm Bakanlığının apar topar binayı yıkmaya çalışması delillerin karartılması ile sonuçlanabilir" diyen Özcan, sosyal medyada yaptığı paylaşıma Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u da etiketledi.

Özcan'ın sosyal medya paylaşımını tamamı şu şekilde:

"Kartalkaya’da 80 canımız gitti. Konu ile ilgili hem idari soruşturma hem de adli soruşturma yapılıyor. Ancak aldığımız bilgilere göre; Turizm Bakanlığı yanan binayı apar topar yıkmak istiyor. Daha bilirkişi raporları çıkmamış, incelemeler sürüyor. Yarın soruşturma veya kovuşturma (dava) aşamasında binada keşif, bilirkişi incelemesi gibi çalışmalar yapılabilir. Turizm Bakanlığının apar topar binayı yıkmaya çalışması delillerin karartılması ile sonuçlanabilir. Bu sebeplerle gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle adli ve idari soruşturma ve sonraki süreç tamamlanmadan otel binasının yıkımı durdurulmalıdır."