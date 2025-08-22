Tanju Özcan'dan Ali Koç'a: "Para her yerde geçmez, her kuşun eti de yenmez"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Dominik Livakovic, Archie Brown ve Talisca'yı Boluspor'a göndermesini istediği mesaj tartışmaları beraberinde getirdi.

Fenerbahçe Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu Ali Koç ile ilgili açıklama yapan Tanju Özcan’a yanıt verdi.

Tanju Özcan sosyal medya hesabından “Sayın Ali Koç, Bolu Fuarı’nda resimde görünen aslanı satın aldım. Eğer üç iş günü içinde, Dominik Livakovic, Archie Brown ve Talisca’yı Boluspor’a göndermezseniz bu aslanı Bolu meydanına dikip adını Ali Koç koyacağım.” paylaşımında bulunmuştu.

Bu paylaşımın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Özcan’ı telefonla aradığı öğrenildi.

Ali Koç biraz önce beni aradı. Parasından aldığı cesaretle olsa gerek bana had bildirmeye kalktı. Tabi ki ağzının payını da aldı.



Bak Ali Koç❗️Ben fabrikatör Vehbi Koç’un torunu değilim, orman köylüsü gariban Mehmet Özcan’ın torunuyum. Dedemin-Babamın paraları sayesinde… — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) August 22, 2025

"BAŞKANIMIZ GEREKENİ SÖYLEDİ"

Konuya ilişkin açıklama, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu’ndan geldi. Komsuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Gündemde kalmak için Fenerbahçe’den anlamsızca transfer taleplerinde bulunarak prim yapmaya çalışan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a şuursuz sosyal medya paylaşımları için gerekli cevabı Başkanımız kendisiyle yaptığı telefon görüşmesinde açık ve net bir şekilde vermiştir.”

TANJU ÖZCAN: "PARA HER YERDE GEÇMEZ"

Ali Koç’un telefonunun ardından Tanju Özcan da yeni bir açıklama yaptı. Özcan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ali Koç biraz önce beni aradı. Parasından aldığı cesaretle olsa gerek bana had bildirmeye kalktı. Tabi ki ağzının payını da aldı. Bak Ali Koç, ben fabrikatör Vehbi Koç’un torunu değilim, orman köylüsü gariban Mehmet Özcan’ın torunuyum. Dedemin-Babamın paraları sayesinde bulunduğum noktalara gelmedim. Cumhuriyet’in faziletleri sayesinde iyi bir eğitim aldım ve halkın sevgisi ve desteği ile 6 sefer seçildim.

‘Yalı çocuğu’ şımarıklığıyla seçilmiş insanlara telefon edip hakaret etmeye bir daha kalkışma, zira para her yerde geçmez, her kuşun eti de yenmez. Doğru ben Fenerbahçeli değilim. Beni Sayın Aziz Yıldırım’a sorabilirsin. Fenerbahçe kulübüne 3 Temmuz FETÖ kumpası kurulurken, çok büyük, paralı-pullu, anlı-şanlı Fenerbahçeliler kafasını kuma gömdüğü sırada, TBMM kürsüsünden bu kumpası ifşa eden tek Milletvekiliyim.

Gel, yol yakınken bu telefon konuşmasını hiç olmamış sayalım. Şahsından değil ama ‘Talisca, Boluspor gibi bir kulüpte oynayacak oyuncu mu’ şeklinde çirkin bir tabirle aşağılamaya çalıştığın Boluspor kulübünden özür dile ve mevzuyu kapatalım.”