Tanju Özcan'dan dikkat çeken açıklama

28 Şubat tarihinde "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Allah bana yaşattıklarını sormadan kimsenin canını almasın!" dedi.

Özcan, paylaşımında şu ifadeler yer verdi:

"Belediyenin borçlarını ödersen, partizanlık yapmazsan, şeffaf ihaleler yaparsan, öğrencilere burs, engellilere ve ihtiyaç sahiplerine destek için kaynak bulmaya çalışırsan; bunları her seferinde sandıkta yenersen, önce içeri atarlar, sonra da arkandan iftira!

Allah bana yaşattıklarını sormadan kimsenin canını almasın!"

NE OLMUŞTU?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Özcan hakkında BİM, A101 ve ŞOK Market’in şikayetçi olduğu iddia edilmişti. Ancak üç marketten yapılan açıklamada da bu iddialar reddedilmişti.