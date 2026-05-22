Tanju Özcan'dan Özgür Özel'e destek paylaşımı

Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'mutlak butlan' kararı çıkmadan bir gün önce yaptığı açıklamadaki 'arınma' çağrısına da değinen Özcan, "Kimin nereden arındırılacağına aziz milletimiz karar verecektir" dedi.

X hesabından Özgür Özel ile fotoğrafını paylaşan Özcan, "Gelinen noktada milletin önüne sandığı koymaktan başka çare yoktur. Kimin nereden ARINDIRILACAĞINA aziz milletimiz karar verecektir" ifadelerini kullandı.