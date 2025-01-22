Tanju Özcan'dan Turizm Bakanı'na canlı yayın çağrısı: Birimiz istifa ederek kalkacak

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisine iftira atıldığını belirtti ve "Sorumlu ben olsaydım istifa ederdim" dedi. Özcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a çağrıda bulundu ve "İstediği kanalda, yandaş bir televizyonda canlı yayına katılalım. Sorumlu kimse istifa etsin. O masadan Sayın Bakan istifa ederek kalkacak" dedi.

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de yaşanan yangınla ilgili sorumluluk tartışması sürüyor.

Bazı basın yayın organlarında yangının başladığı yer ve belediyenin ruhsat verdiği bölümle ilgili çarpıtma yapıldığını kaydeden Bolu Belediye Başkanı Özcan, Bakan'a seslendi ve "Bunlar alışmışlar, Soma'da 301 tane madenci öldü, tren kazası oldu... Hiçbir Bakan'a bir şey olmadı. Koltuğunu korumaya çalışıyorlar. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum, bu Bakan yalan söylüyor" dedi.

Halk TV'de konuşan Özcan, "Bizden ruhsat için başvurulan bölüm söz konusu otelle aynı işletme değil. Bir başka işletme orada kafe olan bölümü devralmış. Bizim ruhsat verdiğimiz yer orası. 70 metre karelik bir yer" dedi.

Özcan, kendisine iftira atıldığını belirtti ve "Sorumlu ben olsaydım istifa ederdim" dedi. Özcan, Kültür ve Turizm Bakanı'na çağrıda bulundu ve "İstediği kanalda, yandaş bir televizyonda canlı yayına katılalım. Sorumlu kimse istifa etsin. O masadan Sayın Bakan istifa ederek kalkacak" dedi.