Tanju Özcan'dan yeğenini belediye başkan yardımcısı yapmasıyla ilgili soruya yanıt

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün katıldığı Halk TV yayınında Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 79 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Özcani yangınla ilgili soruşturmada gözaltına alınan yeğeni Sedat Gülener'i neden Bolu Belediye Başkan Yardımcısı yaptığıyla ilgili soruya da yanıt verdi.

Özcan, eleştirilerle ilgili "Erdoğan damadını neden bakan yaptığını açıklasın ben de yeğenimi neden başkan yardımcısı yaptığımı açıklayım" dedi.

Gülener'in yanı sıra İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un gözaltına alınmasına da tepki gösteren Özcan, "Yanımdakilerle uğraşmayın beni alın" dedi.