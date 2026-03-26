Tanju Özcan dosyasında MASAK raporu tartışması: Avukatından açıklama

"İrtikap" suçlamasıyla tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can’ın tutuklanmasına neden olan Bolu’yu Seviyorum Vakfı (BOLSEV) soruşturmasında MASAK raporu hazırlandığı iddia edildi.

İddianın nedeni ise bazı basın yayın organlarında çıkan haberler. Özcan’ın avukatı Uğur Poyraz, haberlerin ardından MASAK raporunu Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan talep ettiklerini ancak "Böyle bir rapor bizde de yok" yanıtını aldıklarını söyledi.

Savcılığın "rapor bizde yok" yanıtının ardından Bolu Barosu, BOLSEV, Bolu Belediyesi ve Özcan’ın avukatları olarak rapora ulaşmaya çalıştıklarını söyleyen Poyraz, "Dosyaya bakmak için bir dilekçe verdik, bunun sonucunu bekliyoruz. Avukatlar olarak dört bir koldan MASAK raporunun peşine düştük. Başka örneklerde de gördük eğer rapor sanığın suçsuz olduğunu ortaya koyuyorsa veya sanığın lehineyse engelleme yoluna gidiliyor" ifadelerini kullandı.

"RAPOR DOĞRUYSA TANJU ÖZCAN’IN CEZAEVİNDE OLMAMASI LAZIM"

Gazeteciler aracılığıyla bir MASAK raporuna ulaştıklarını, bu raporun basında çıkan iddiaları da içerdiğini söyleyen Poyraz, "Bu rapor açıkça bizim iddialarımızın haklılığını gösteriyor. Raporda suç unsuru ortaya koyulamıyor. Ancak avukatlar olarak bu raporun gerçek olup olmadığını bilemiyoruz. Özelde bu soruşturma genelde ise Türkiye’deki soruşturmalarda suçlanan kişilerin savunma hakları sıkı sık ihlal ediliyor. Eğer bu rapor doğru çıkarsa bu da savunma hakkımızın ihlal edildiğinin en açık örneği olacak. Eğer bu rapor doğruysa Bolu Belediye Bakanı Tanju Özcan’ın cezaevinde olmaması lazım. Derhal serbest bırakılmalı" dedi.

"BİLGİ VE BELGELER YANDAŞ BASINA SERVİS EDİLİYOR"

Savcılığın "yok" dediği bir raporun haberleştirildiğini hatırlatan Poyraz, "Maalesef bu süreçte de Ergenekon ve Balyoz Davaları’nda olduğu gibi savunma hakkı ağır bir şekilde engellenirken, bilgi ve belgeler yandaş basına servis ediliyor ve bu yolla kamuoyu oluşturuluyor. Bu yöntem yargılamaları bir ritüele dönüyor" değerlendirmesini yaptı.

Poyraz, bazı yayın organlarında yer alan kedi ve köpek maması alınması iddiası hakkında da konuştu. Toplanan bağışların bir kısmıyla kedi ve köpeklere maması alınmasının doğal olduğunu söyleyen Poyraz, "BOLSEV Eğitim ve Yardım Ticaret Anonim Şirketi’nin Ticaret Sicil Gazetesi’nde mama alım ve satışı yapabileceği açıkça belirtiliyor. Kedi ve köpek mamaları için ise 6 milyon 834 bin lira harcanmıştır" dedi.