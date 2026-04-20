Tanju Özcan: Kirli oyunlara ve itibar suikastlarına inanmayın

Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve bir buçuk aydır cezaevinde bulunan Tanju Özcan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Özcan, "Adaletin varlığına inanarak Bolu Adalet Sarayı’na gittim; her şeyi açık ve şeffaf bir şekilde anlattım, ilgili şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundum" ifadelerini kullandı.

"ÇİRKİN İFTİRALARA MARUZ BIRAKILDIM"

Müşteki olduğu davada sanık haline geldiğini vurgulayan ve 'yargının güvenilirliği' konusunda yanıldığını belirten Tanju Özcan, şunları kaydetti:

"Cezaevine girmemin hemen ardından, bu davayla ilgili asılsız haberler yandaş medya aracılığıyla, yargı eliyle servis edildi. Yetmedi; müşteki (şikâyetçi) olduğum davada sanık durumuna düşürüldüm. Şantajcıların akıl ve vicdan sınırlarını zorlayan çirkin iftiralarına maruz bırakıldım."

Gerçeklerin ortaya çıkacağını söyleyen Özcan, "Türk halkından tek isteğim; bu kirli oyunlara ve itibar suikastlarına inanmamaları, gerçeklerin ortaya çıkacağı günü sabırla beklemeleridir" dedi.

Şahsıma yönelik şantaj girişimleri başlar başlamaz, bu kişilerin taleplerine boyun eğmedim, korkmadım. Adaletin varlığına inanarak Bolu Adalet Sarayı’na gittim; her şeyi açık ve şeffaf bir şekilde anlattım, ilgili şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundum.



— Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) April 20, 2026

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, 'irtikap' suçlamasıyla 2 Mart'ta tutuklanmışlardı. Cezaevindeki Özcan, 11 Nisan'da ise 2025 yılındaki kurban bağışlarına ilişkin 'dolandırıcılık' suçlamasıyla tekrar tutuklandı.