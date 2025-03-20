Tanju Özcan, Saraçhane'ye yürüyen öğrencileri dinledi: “Unvanları bir kenara bırakıp sokakta siyaset yapmamız lazım. İnceldiği yerden kopsun artık, yeter”

CHP’nin ön seçim cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptali, ardından da dün sabah erken saatlerde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmasının ardından ülkenin birçok noktasında eylemler devam ediyor.

CHP’nin bu akşam saat 20.30’da İBB binası önüne yaptığı toplanma çağrısının ardından İstanbul’un birçok üniversitesinden öğrenciler, Saraçhane’ye yürüdü.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Saraçhane’ye desteğe gelen CHP’li belediye başkanlarından oldu. Özcan, belediye binasıyla öğrenciler arasındaki barikatın üstünden atlayarak öğrencilerin arasına karıştı. Özcan burada öğrencilerin taleplerini dinledi. Ardından ANKA Haber Ajansı’na konuşan Tanju Özcan, şunları söyledi:

“Şu an hukuki bir süreç yaşanmıyor. Yaşanan nedir özellikle söyleyeyim: ‘Faşizm nasıl bir şey’ diye soruyor gençler. İşte bu yaşadıklarımız, işte bu günler. Gençler Taksim’e gitmek istiyor. CHP yöneticilerine de ‘Önümüze düşün. Tam tersi bizi engelliyorsunuz’ diyor. Bunu konuşmamı istediler parti yöneticileriyle. Ben de uygun bir dille anlatacağım. Artık insanların şurası gelmiş. Tamam, şunun farkındayız: İnsanları sokağa çekmek istiyorlar ama çok fazla da tahrik ediyorlar artık. Söyledim daha önce: Gerekirse sine-i millete dönmek dahil, belediye başkanları ve milletvekilleri her şeyi yapmamız lazım. Ünvanları bir kenara bırakıp sokakta siyaset yapmamız lazım. İnceldiği yerden kopsun artık, yeter.”