Tanju Özcan: Savcı ve bilirkişilere belediyeyi suçlu göstermeleri için baskı yapıldığı iddiası var

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 78 kişinin hayatını kaybettiği oteli inceleyen bilirkişilere yangının 4. katta değil, aşağıda çıktığına yönelik baskı yapıldığını ve otelin delilleri karartmak için bir an önce yıkılmak istendiğini iddia etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Halk TV'de Gökmen Karadağ'ın sunuduğu "Açıkça" programına bağlanarak, yangın faciasına ilişkin başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soruşturma sürecinde savcı ve bilirkişilere yangının 4. kattaki mutfakta değil, alt kattaki kafede çıktığına dair baskı yapıladığını iddia etti. Özcan, ayrıca otelin bir an önce yıkılarak delillerin karartılmak istendiğine dikkat çekti.

Özcan'ın açıklaması şöyle:

"Israrla bir soru sordunuz. Bolu Belediyesinin tuttuğu rapordan Bakanlığın haberi var mıydı? Bu belgeyi bizden Bakanlık istemedi, işletmeci istedi. Dolaysıyla bunu Balkanlığa ibraz eti mi bilmiyorum.

2021 VE 2024 YILINDAKİ DENETİM RAPORLARI NEREDE?

Sayın Bakan yangın günü orada bir açıklama yaptı. 2021 ve 2024 yılında biz bu oteli denetledik dedi. Şmdi ben soruyorum denetim raporları neden açıklanmıyor? Yandaki otelin girişindeki görsel, Genel Başkan Yardımcıma gönderdim. Aynı tabela bu otelde de vardı. Orada diyor ki 'Bu otel Turizm Bakanlığı tarafından denetlenmektedir. Altında da Turizm Bakanlığı'nın mührü var.

OTEL YIKILMAK İSTENİYOR

Bugün ne oldu, otel mühürlendi. Yıkılmak isteniyor. Neden yıkılmak isteniyor, onu açıklayayım. O otel bir taraftan 8 katlı, diğer taraftan 12 katlı. 12 katlı olan kısımda eskiden olan eklenti şeklinde bir kafe var, 70 metrekarelik. Oraya yangın yeterlilik belgesi vermişler, ruhsat falan değil, bizden istemişler diğer itfaiyeler yerine, neden bizden istemişler biz yetkili itfaiye olduğumuzdan değil yetkin itfaiye olduğumuzdan.

SAVCILARDAN 4 TANESİNİN GÖREVDEN ALINDI İDDİASI

Bana çok kirli bilgiler geliyor. Adalet bakanlığı 6 tane savcı ve bilirkişi heyeti atadığını söylemişti. Bunu basında söylediler. Şimdi savcılardan 4 tanesinin görevden alındığı, bilirkişinin görevden alındığı yönünde bize çok kuvvetli duyumlar geliyor. Neden? Çünkü illa belediyeyi suçlu gösterin diye baskı yapıldığı iddiaları var. Bunlar çok ciddi iddialar. Bilirkişi heyetinin ve bazı savcıların buna direndiği, doğruyu yazmayı istemeleri sebebiyle böyle bir kuvvetli duyumlar alıyoruz. bu konuyu araştırıyoruz."