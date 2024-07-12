Tanju Özcan: Susma kararı aldım

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, tartışmalara ilişkin, "Baba evi olarak gördüğüm partimin tartışmalardan zarar görmemesi için susma kararı aldım" ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalarının ardından yaşananlardan sonra susma kararı aldığını bildirdi.

Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünkü tweetlerimin Türkiye’deki ekonomik sorunları gölgelemek ve gündem değiştirmek için birileri tarafından kasıtlı olarak kullanıldığını gördüm" dedi.

Özcan, "Değer verdiğim bazı büyüklerimin önerileri doğrultusunda,baba evi olarak gördüğüm partimin tartışmalardan zarar görmemesi için susma kararı aldım!" ifadelerini kullandı.

Dünkü tweetlerimin Türkiye’de ki ekonomik sorunları gölgelemek ve gündem değiştirmek için birileri tarafından kasıtlı olarak kullanıldığını https://t.co/jLioC2xohoğer verdiğim bazı büyüklerimin önerileri doğrultusunda,baba evi olarak gördüğüm partimin tartışmalardan zarar… — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) July 12, 2024

NE OLMUŞTU?

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "En az 50 milletvekilinin parti içinde size sadık olduğu iddiasına doğru mu?" sorusuna, "Evet, doğru" yanıtını vermişti.

Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "50 sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Hakarete varan ifadeler kullandın sustum. Mustafa Kemal Atatürk'ün makamını temsil eden koltuğu fırlattın sustum. Ama edepsize had bildirmek, kırk yetim giydirmek gibiymiş derler… Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun" ifadeleriyle Özcan'a yanıt vermişti.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel ise Özcan ile ilgili, "Meseleyi partimizin yetkili kurullarında değerlendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.