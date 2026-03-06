Tanju Özcan tutuklanmıştı: Bolu Belediye Başkanvekili belli oldu
Bolu Belediyesi'nde Başkanvekili seçildi. Tutuklanan Belediye Başkanı Tanju Özcan yerine göreve vekaleten seçilen isim CHP'nin adayı Mehmet Tuna Özcan oldu.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı.
Bolu Belediye Başkanvekili, CHP'nin adayı Mehmet Tuna Özcan oldu.
Özcan oylamada 19 oy alırken AKP'nin adayı Hüseyin Nadir Okur 10 oy aldı.
Bolu Belediye Meclisi, başkanvekilini belirlemek için bugün saat 15.00'te toplanmıştı.
Bolu Belediyesi'nde CHP'nin 21, AKP'nin 8, MHP'nin 2 meclis üyesi bulunuyor.
Bolu Sulh Ceza Hakimliği, 2 Mart'ta Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can hakkında "irtikap" suçundan tutuklanmasına karar vermişti.