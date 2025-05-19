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Tanju Özcan, yangın faciası için Bakan Ersoy'a seslendi: İkimiz de yargılanalım, hodri meydan!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 4 ay önce meydana gelen yangın faciasına ilişkin iddianamenin hazırlanmasının ardından Bakan Nuri Ersoy'a seslendi. Hem kendisinin hem Ersoy'un yargılanmasını isteyen Özcan, "Hodri meydan" dedi.

Güncel
  • 19.05.2025 12:17
  • Giriş: 19.05.2025 12:17
  • Güncelleme: 19.05.2025 12:25
Kaynak: Haber Merkezi
Tanju Özcan, yangın faciası için Bakan Ersoy'a seslendi: İkimiz de yargılanalım, hodri meydan!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 21 Ocak'ta Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının iddianamesinin hazırlanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a seslendi.

Sosyal medya hesabından Ersoy'un hesabını etiketleyerek paylaşım yapan Özcan, "Hodri meydan" diyerek "Madem Belediye’nin sorumluluğu var, beni ve Turizm bakanını alın..tutuklayın yargılanalım ikimiz de" ifadelerini kullandı.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 13 şüpheli hakkında 1998'er yıla, 19 şüpheli hakkında ise 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle kamu davası açılmıştı.

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