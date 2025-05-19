Tanju Özcan, yangın faciası için Bakan Ersoy'a seslendi: İkimiz de yargılanalım, hodri meydan!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 21 Ocak'ta Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının iddianamesinin hazırlanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a seslendi.

Sosyal medya hesabından Ersoy'un hesabını etiketleyerek paylaşım yapan Özcan, "Hodri meydan" diyerek "Madem Belediye’nin sorumluluğu var, beni ve Turizm bakanını alın..tutuklayın yargılanalım ikimiz de" ifadelerini kullandı.

Madem Belediye’nin sorumluluğu var, beni ve Turizm bakanını alın..tutuklayın yargılanalım ikimiz @MehmetNuriErsoy Hodri meydan!!! — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) May 18, 2025

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 13 şüpheli hakkında 1998'er yıla, 19 şüpheli hakkında ise 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle kamu davası açılmıştı.