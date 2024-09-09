Tanju Özcan’ın Erdoğan ısrarı sürüyor: “Randevuyu almadan sizi rahat bırakmayacağım”

Cumhuriyet Halk Partili Bolu Belediye Başkanı Tunju Özcan’ın AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu talebi sürüyor.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Özcan, gönderiye Erdoğan’ı da etiketleyerek randevu talebini yineledi.

Özcan, “İster görevden alın ister kayyum atayın, ben bu randevuyu almadan sizi rahat bırakmayacağım” ifadesini kullandı.

Tanju Özcan’ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

“İki gün önce X’den bir görüntü paylaşıp Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katil, zalim ve darbeci dediği adamlarla görüşüp, 73 kez randevu isteyen Bolu Belediye Başkanı’na randevu vermediğinden bahsetmiştim.

Troller hemen atılmış, ne için randevu istiyormuşum. Ben T.C. Bolu Belediye Başkanıyım. İnan olsun ki 73 defa bir Yunan Belediye Başkanı randevu istese verirdi.

Bende Külliye merakı falan yok, badem bıyık merakı hiç yok. Hızlı tren hattını konuşmaya gideceğim. Eğer randevu alabilirsem saraya adam gibi girip adam gibi çıkacağım. Sayın Cumhurbaşkanım biz ağaç kovuğundan çıkmadık biz de sandıktan çıktık. Siz nasıl saygı bekliyorsanız, %50’nin üzerinde oy alarak 2 defa seçilmiş birisi olarak ben de bekliyorum. İster görevden alın ister kayyum atayın, ben bu randevuyu almadan sizi rahat bırakmayacağım.”

İki gün önce X’den bir görüntü paylaşıp Sayın Cumhurbaşkanı @RTErdogan ‘ın, katil, zalim ve darbeci dediği adamlarla görüşüp, 73 kez randevu isteyen Bolu Belediye Başkanı’na randevu vermediğinden bahsetmiştim.



Troller hemen atılmış, ne için randevu istiyormuşum. Ben T.C. Bolu… — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) September 8, 2024

DAHA ÖNCE DE TALEPTE BULUNMUŞTU

Özcan, 5 Eylül'de yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın Cumhurbaşkanı’na çağrımdır. Sizden 73 defa randevu istedim vermediniz. Bu süre içinde katil, darbeci, zalim dediğiniz herkes ile görüştünüz, benimle yine görüşmediniz. Sizinle görüşmek için illa, darbeci mi olmam lazım? Fetö ile iltisaklı mı olmam lazım? Ya da PKK ve yandaşlarına yardakçılık mı yapmam lazım? Nedir benim suçum, Atatürkçü ve Türk Milliyetçisi olmak mı? Bana yeni rota oluşturup Ankara’ya kadar tekrar yürütmeyin lütfen. Verin şu randevuyu kurtulun."