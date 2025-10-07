Tanju Özcan’ın yargılandığı dava ertelendi, bir sonraki duruşmaya Fatih Altaylı da çağrıldı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın kentte yaşayan sığınmacılara yönelik aldığı kararlar nedeniyle 'Nefret ve ayrımcılık' suçundan yargılandığı dava bugün devam etti.

Mahkeme, duruşmayı nisan ayına erteledi. Duruşma sonrası açıklama yapan Özcan, “Savcılık makamı davayı açarken hiç müşteki bulamamış, getirmiş bir tane bir öğrenci kardeşimiz vardı. Geçici sığınmacı ayrı bir şey, ülkeye tahsil için gelmiş yabancı olarak gelmiş olmaları ayrı bir şey. Hukuk durumları bile farklı yani böyle bir dava olmaz” dedi.

SU ÜCRETLERİNE 10 KAT ZAM YAPMIŞTI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan sığınmacılara belediye tarafından ayni ve nakdi yardımı keserken, su ücretlerine 10 kat zam yapıp, nikah ücretlerinin de 100 bin TL olması yönünde karar aldı. Özcan’ın sığınmacılara yönelik aldığı kararlar nedeniyle bazı sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Özcan hakkında son olarak Bolu 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'Nefret ve ayrımcılık' suçundan dava açıldı. Duruşmaya bir hafta kala 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi Özcan’a adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi.

BİR SONRAKİ DURUŞMAYA FATİH ALTAYLI DA ÇAĞRILDI

Tanju Özcan, 'Nefret ve ayrımcılık' suçlamasıyla yargılandığı davada bugün hakim karşısına çıktı. Mahkemede eksiklikler nedeniyle Özcan, savunmasını yapamazken, duruşma 26 Nisan tarihine ertelendi. Özcan’ın programında söylediği sözler nedeniyle, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı’nın da 26 Nisan’daki mahkemede hazır bulunmasına karar verildi.

"SIĞINMACILARLA İLGİLİ KARARLARIMDAN DOLAYI PİŞMAN DEĞİLİM"

Özcan, sığınmacılarla ilgili aldığı ayrımcı kararlardan dolayı hukuken rahat olduğunu ifade ederek, “Aldığım kararlardan dolayı hukuken de rahatım dolayısıyla ben şehrimin daha güvenli bir şehir olması, kadınlarımızın daha özgür hareket edebilmesi, esnafımızın haraç korkusuyla yaşamaması için elimden geleni yaptım. Bundan sonra yapmaya devam edeceğim. Sığınmacılarla ilgili politika emperyal bir politikadır. Yetki saham içinde yetkimi kullanarak sığınmacılarla ilgili kararlarımdan dolayı pişman değilim. Bugün olsa yine aynı kararlar alırım. Yarın gerekirse benzer kararlar almaktan da çekinmem. Dolayısıyla bu sığınmacısever yöneticilerinin bunu artık akıllarına sokması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı’nın da 26 Nisan’daki duruşmada hazır olması yönünde karar alındığını belirten Özcan, “Vallahi enteresan zaten. Geçen hafta Fatih Altaylı’nın dinlenmesine karar verdi. Hakim, Silivri Cezaevi'ne müzekkere yazdı. Orada hazır olması için. Fatih Altaylı'nın cuma günü duruşması vardı, tahliye olabilirdi. Siz nereden biliyorsunuz bugün Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devam edeceğini? Bugün de 26 Nisan'da hazır olunmasına karar verdi. Demek ki bu Fatih Bey için güzel haber. En azından 26 Nisan’a kadar tahliye olacağı bugün ortaya çıktı bugün verilen kararla” dedi.